Чудское озеро очищают от старых рыболовных сетей
В настоящее время на Чудском озере ведутся работы по чистке старых сетей, которые представляют угрозу для рыб, птиц и животных, пишет Tartu Postimees.
В настоящее время на Чудском озере ведутся работы по чистке старых сетей, которые представляют угрозу для рыб, птиц и животных, пишет Tartu Postimees.
Ежегодно инспекторы окружающей среды проводят кампании по удалению опасных сетей. Например, в прошлом году с Чудского озера и его берегов было удалено более 800 сетей. В этом году общий вес рыболовных снастей, найденных в Чудском, Лямми и Псковском озерах, уже превысил 1,4 тонны.
Регулярные работы приобретают все большее значение, поскольку запасы наиболее ценных рыб для ловли - окуня и судака - сократились и упали до среднего и низкого уровней. Брошенные и потерянные сети имеют разрушительное влияние на численность рыбы, поскольку они сделаны из синтетических материалов, из-за чего рыба попадает в них еще долгое время после использования.
Кампании продолжатся на следующей неделе, и Департаменту окружающей среды будут помогать профессиональные рыбаки, рыболовы-любители и партнеры по сотрудничеству из других государственных органов.