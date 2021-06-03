Чудское озеро очищают от старых рыболовных сетей

Ежегодно инспекторы окружающей среды проводят кампании по удалению опасных сетей. Например, в прошлом году с Чудского озера и его берегов было удалено более 800 сетей. В этом году общий вес рыболовных снастей, найденных в Чудском, Лямми и Псковском озерах, уже превысил 1,4 тонны.

Регулярные работы приобретают все большее значение, поскольку запасы наиболее ценных рыб для ловли - окуня и судака - сократились и упали до среднего и низкого уровней. Брошенные и потерянные сети имеют разрушительное влияние на численность рыбы, поскольку они сделаны из синтетических материалов, из-за чего рыба попадает в них еще долгое время после использования.