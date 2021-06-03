C завтрашнего дня на спортивные соревнования допустят публику

Как и в случае с публичными мероприятиями, которые проходят в помещениях, при проведении спортивных мероприятий необходимо обеспечивать дистанцию между зрителями и заполнять помещение не более, чем на 50%. Максимальное число участников вместе со зрителями до 13 июня останется неизменным: до 200 человек в помещениях и до 250 – на открытых площадках. Соревнования и другие мероприятия должны заканчиваться к 22.00 или в течение разумного времени после этого часа, с 14 июня то же ограничение будет продлено до полуночи. По-прежнему ограничение на часы работы не применяется для соревнований спорта больших достижений. До 3 июня в соревнованиях, проводящихся в помещениях, могут участвовать только профессиональные спортсмены.

C 14 июня в помещениях может быть до 600 участников и зрителей, требование сохранять разумную дистанцию и заполнять помещения не более, чем на 50%, сохраняется. Вне помещений в спортивных мероприятиях могут принимать участие до 1000 человек.

С 14 июня при обеспечении эпидемиологической безопасности можно проводить и такие мероприятия, в которых в помещениях будут участвовать до 3000, а вне помещений – до 9000 человек. Такое возможно в случае, если все участники будут либо иметь отрицательный результат теста на коронавирус, либо подтверждение того, что они переболели COVID-19 или прошли полный курс вакцинации. Читайте подробнее: https://valitsus.ee/ru/novosti/pravitelstvo-razreshit-pri-soblyudenii-mer-predostorozhnosti-provodit-meropriyatiya-s

Правительство смягчает ограничения с учетом снижения показателей заболеваемости коронавирусом, повышающим нагрузку на систему здравоохранения, и роста числа вакцинированных от коронавируса людей.

Согласно мониторинговому исследованию распространения COVID-19, проведенному Тартуским университетом, за месяц число представляющих опасность заражения взрослых в Эстонии сократилось на треть – с 0,58 до 0,38 процента. Это значит, что опасность заражения представляют сейчас около 3900 взрослых. Также, по данным исследования, антитела к COVID-19 возникли у половины взрослого населения, а среди людей в возрасте старше 65 лет – у 80%. Результаты исследования показывают, что ограничения уже очень значительно уменьшили распространение COVID-19 и их смягчение до сих пор не повлекло за собой роста заражения.

По оценке Департамента здоровья, в Эстонии темпы распространения коронавируса уменьшились, но интенсивность заболеваемости еще велика по всей стране. Поэтому по-прежнему важно следовать правилам и рекомендациям по борьбе с распространением вируса. В публичных помещениях нужно передвигаться или сидеть рассредоточившись, соблюдать гигиену рук и предосторожности при кашле, в закрытых и плохо вентилируемых многолюдных помещениях крайне желательно носить маску, также маску нужно носить в том случае, если этого требует работодатель, предприятие или иная организация.