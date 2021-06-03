Чт, 3.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Галерея: скандинавский стиль интерьера во всей своей безупречной красе

Галерея: скандинавский стиль интерьера во всей своей безупречной красе

Интерьер небольшой шведской квартиры. ФОТО: pufikhomes.com

Отправимся через пролив, в Швецию, чтобы посмотреть одну симпатичную небольшую квартирку. Туризм еще не разрешен, но нам, благодаря блогу Pufik, и пандемия нипочем. Поехали!

Пространство этой небольшой скандинавской квартиры площадью 46 м2 максимально удачно спланировано, учитывая современные тенденции зонирования и пожелания хозяев отдельной спальни.

Кухня была помещения вглубь основного помещения и объединена с гостиной, теперь это отличное многофункциональное пространство для отдыха, будничных и праздничных застолий и приема гостей. Спальня отделена от кухни-гостиной всего лишь шторкой, что визуально делает интерьер еще просторнее и светлее. Ну и куда же без уютного балкончика с местом для утреннего кофе или чтения любимой книги на свежем воздухе!

ФОТО: .pufikhomes.com

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back