Галерея: скандинавский стиль интерьера во всей своей безупречной красе

Кухня была помещения вглубь основного помещения и объединена с гостиной, теперь это отличное многофункциональное пространство для отдыха, будничных и праздничных застолий и приема гостей. Спальня отделена от кухни-гостиной всего лишь шторкой, что визуально делает интерьер еще просторнее и светлее. Ну и куда же без уютного балкончика с местом для утреннего кофе или чтения любимой книги на свежем воздухе!