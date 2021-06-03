Галерея: скандинавский стиль интерьера во всей своей безупречной красе
Отправимся через пролив, в Швецию, чтобы посмотреть одну симпатичную небольшую квартирку. Туризм еще не разрешен, но нам, благодаря блогу Pufik, и пандемия нипочем. Поехали!
Отправимся через пролив, в Швецию, чтобы посмотреть одну симпатичную небольшую квартирку. Туризм еще не разрешен, но нам, благодаря блогу Pufik, и пандемия нипочем. Поехали!
Пространство этой небольшой скандинавской квартиры площадью 46 м2 максимально удачно спланировано, учитывая современные тенденции зонирования и пожелания хозяев отдельной спальни.
Кухня была помещения вглубь основного помещения и объединена с гостиной, теперь это отличное многофункциональное пространство для отдыха, будничных и праздничных застолий и приема гостей. Спальня отделена от кухни-гостиной всего лишь шторкой, что визуально делает интерьер еще просторнее и светлее. Ну и куда же без уютного балкончика с местом для утреннего кофе или чтения любимой книги на свежем воздухе!