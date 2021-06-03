Премьер Каллас - канадскому каналу: Россия заходит настолько далеко, насколько мы ей позволяем

Россия недавно выразила поддержку президенту Белоруссии Александру Лукашенко, которого международное сообщество осудило за задержание журналиста-диссидента Романа Протасевича.

«Россия заходит настолько далеко, насколько мы им позволяем», - сказала Каллас в эксклюзивном канадском интервью программе «Power & Politics» на канале CBC News Network.

«Так что это явно признак того, что мы, возможно, позволили им зайти слишком далеко, - считает эстонский премьер. - Для нас это вопрос нашей безопасности, нашей независимости, и мы крайне обеспокоены действиями России».

Россия также продолжает наращивать военную мощь вокруг своих границ: российские военные заявляют, что создадут 20 новых армейских подразделений для противодействия тому, что они называют агрессией НАТО, отмечает CBC.

На вопрос, оправданы ли недавние действия Москвы, премьер-министр Каллас сказала, что НАТО ничего не сделало, чтобы стимулировать наращивание военной мощи России.

«НАТО не предприняло никаких шагов, в то время как Россия предприняла шаги, - сказала она. - Если вы посмотрите на Украину, на Крым, если вы посмотрите на Грузию, то там Россия предприняла свои шаги».