Галерея ⟩ Сегодня в Эстонии вывешиваются государственные флаги

Ожидается, что все остальные также поднимут свои флаги, чтобы выразить чувство единения, заявил накануне представитель Государственной канцелярии. Флаги поднимаются с восходом солнца или не позднее 8 часов утра и спускаются в 22 часа.

4 июня 1884 года 24 эстонских студента освятили сине-черно-белый флаг, признав его своим флагом. В 19 веке, на пике национального возрождения, студенческий флаг стал национальным флагом, а по достижении государственности он был утвержден как государственный флаг. В 2004 году государственный и национальный флаги были объединены во флаг Эстонии.

Торжественное поднятие эстонского флага состоялось в пятницу утром в 7 часов утра в Губернаторском саду Тоомпеа. На церемонии выступили спикер Рийгикогу Юри Ратас и председатель Общества флага Эстонии Юри Трей, слова благословения произнес архиепископ Эстонской евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийлма. В Губернаторском саду состоялось построение знаменных групп сторожевого батальона, Кайтелийта, женского ополчения, представителей молодежных крыльев Кайтселийта и женского ополчения, скаутов, гидов, школ и патриотических ассоциаций. Поднять флаг на высокой башне Германа помогли представители Клуба 20 августа и Нарвского эстонского общества.

Первый эстонский флаг хранится в Раади в Эстонском национальном музее. В день флага откроется постоянная экспозиция «Kohtumised» («Встречи»), знакомящая с первым флагом Эстонии.