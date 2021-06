В черный список попали 59 китайских компаний. Среди них – одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций Huawei Technologies Co., Ltd, компания по производству микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), производитель авиатехники Aviation Industry Corporation of China (AVIC), телекоммуникационные компании China Mobile Communications Group Co., Ltd., China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group Co., Ltd., строительная компания China Railway Construction Corporation (CRCC) и другие.