В двенадцати ДТП пострадали четверо велосипедистов, двое на самокатах и 13-летний пешеход

3 июня в 03.50 в селе Какуметса Тартуского уезда на 11 км трассы Аовере - Луунья произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 24-летний мужчина, управлявший автомобилем Volvo V50, съехал с дороги. Водитель и мужчины 21 и 24 лет, находившиеся в автомобиле в качестве пассажиров, были доставлены в клинику Тартуского университета.

Вчера в 13.14 также произошло дорожно-транспортное происшествие в Тартумаа, на втором километре дороги Тарту - Йыгева - Аравете, где 85-летний мужчина на велосипеде по какой-то причине повернул перед двигавшимся в том же направлении автобусом Isuzu, за рулем которого находился 61-летний мужчина. Велосипедиста доставили в клинику Тартуского университета.

В 14.29 в волости Йыэляхтме Харьюского уезда на третьем километре трассы Руу-Ихасалу произошло дорожно-транспортное происшествие, где, по предварительным данным, 50-летняя женщина ехала на автомобиле Mini Countryman Cooper и врезалась в дерево. Водитель доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В четверг в 14.58 произошло дорожно-транспортное происшествие в Кохтла-Ярве, в районе Ярве на улице Пярна, где 29-летний мужчина на велосипеде сзади врезался в Volkswagen Passat Variant, которым управлял 49-летний мужчина. Велосипедиста доставили в центральную больницу Ида-Виру.

3 июня 2021 года в 15.18 в волости Раэ Харьюского уезда, на улице Киндлусе-теэ, 26 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого упала 49-летняя женщина, ехавшая на велосипеде. Велосипедистку доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Вчера в 16.27 произошло дорожно-транспортное происшествие на улице Мыйза в Нарве, где 47-летний мужчина на автомобиле Honda FR-V, сдавая задним ходом на подъездную дорогу, сбил 80-летнюю женщину. Пешеход был доставлен в Нарвскую больницу.

3 июня в 16.40 произошло дорожно-транспортное происшествие на третьем километре дороги Оясоо-Арду в волости Козе Харьюского уезда, где, по предварительным данным, 62-летний мужчина на автоскутере съехал с дороги. 54-летняя женщина, находившаяся в автомобиле в качестве пассажира, была доставлена ​​в Северо-Эстонскую региональную больницу.

Вчера в 16.46 на бульваре Мере, 5 в Таллинне произошло ДТП, где, по предварительным данным, 39-летний мужчина на автомобиле Škoda, совершая правый поворот, сбил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчика доставили в Таллиннскую детскую больницу.

В 17.40 на улице Выру, 176 в Тарту произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 35-летний мужчина на автомобиле Ford Ranger поворачивал налево, а 35-летний велосипедист, приближавшийся по пешеходному переходу, затормозил и упал. Велосипедиста доставили в клинику Тартуского университета.

В 17.56 на Нарвском шоссе в Таллинне, возле дома на площади Виру, 3, по предварительным данным, 33-летний мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода и был сбит автобусом Solaris Urbino, которым управлял 30-летний мужчина. Пешеход был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 17.59 в четверг произошло дорожно-транспортное происшествие на дороге Кыуэ - Вирла в волости Козе Харьюского уезда, где, по предварительным данным, 48-летний мужчина управлял самокатом и упал. Водителя самоката доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.