График ⟩ При нынешних темпах к осени будет вакцинировано 70% взрослого населения Эстонии

"Темп вакцинации зависит в основном от двух переменных: поставок и вакцинации второй дозой", - сказал министр. Он добавил, что в течение последних трех недель еженедельно делалось около 60 000 защитных инъекций.

На этой неделе министерство тоже хочет провакцинировать население в том же объеме, что и в предыдущие недели. Половину доз составляют вторые порции прививки.

Если это произойдет, количество людей, получивших первую дозу вакцины, составит около полумиллиона.

Если темпы вакцинации в Эстонии в течение последнего месяца были стабильными и темпы введения первых доз не увеличатся, достигнем ли мы осенью 70% охвата?

"Разумеется. В настоящее время в вакцинации взрослых мы продвигаемся вперед на 3% в неделю», - ответил Кийк.

Он добавил, что примерно через два месяца, если темпы останутся прежними, 70 процентов взрослых получат первую дозу вакцины. «Часть вторых доз все же придется делать в сентябре», - добавил министр.

Однако ближайшее будущее невозможно предсказать, потому что Министерству социальных дел неизвестны две переменные: поставки в июле и августе и то, насколько люди будут заинтересованы в вакцинации.

В июле многие получат вторую дозу

Согласно цифровой регистратуре, на первую прививку в центрах и пунктах вакцинации зарегистрировались 50 000 человек со всей Эстонии.

Помимо центра вакцинации в Таллинне, они есть также в Тарту, Пярну, Раквере, Йыхви и Нарве. По всей видимости, в ледовом холле Тондираба центр откроется 8 июня и будет работать до 4 августа. 21 июня в качестве второго нового центра вакцинации откроется спортивный центр Сыле, который будет работать до 5 сентября.

По словам главы рабочей группы по вакцинации против Covid-19 Марека Сеэра, в июле будет большой спрос на центры и пункты вакцинации, особенно на вторую дозу. Также продолжится введение первых доз.

По словам руководителя рабочей группы, невозможно сказать, насколько востребованы центры вакцинации будут в июле, потому что неизвестно, какими будут поставки вакцины в июле. «Мы гибкие, при необходимости можем уменьшить или увеличить нагрузку на центры», - сказал Сеэр.

Можно ли увеличить нынешний стабильный темп вакцинации? По словам Сеэра, это возможно: темпы работы центров и пунктов вакцинации действительно можно было бы увеличить.

Самая популярная вакцина - Pfizer. По словам Сеэра, одна из причин этого заключается в том, что ее предлагают больше всего. За последние четыре недели было введено около 168 000 доз Pfizer, 28 000 доз Moderna, 28 600 доз AstraZeneca и 11 200 доз Janssen.

«В целом номерки, предлагаемые для всех вакцин, в настоящее время хорошо расходятся в дигирегистратуре, наименьший интерес проявляется к AstraZeneca. В настоящее время в случае с AstraZeneca вводят вторую дозу», - сказал Сеэр.

В течение этой недели в Эстонию поступит 63 390 доз вакцин: 54 990 Pfizer и 8 400 Moderna. На следующей неделе поступит 54 030 доз вакцин: 45 630 Pfizer и 8 400 Moderna. Производитель Janssen заявил, что на этой и следующей неделе вакцины не поступят, а Pfizer сократила поставку на следующей неделе на 10 000 по сравнению с первоначальным соглашением.

Соответствующие поставки увеличатся в конце июня. Потребность во вторых дозах составляет около 20 000 доз на этой неделе и 36 000 доз на следующей неделе.

Confido не участвует в новых массовых вакцинациях

В начале апреля по случаю крупных поставок вакцины были организованы кампании вакцинации, но особого интереса у возрастной группе, приглашенной для вакцинации, не было. Тогда вакцинация была объявлена ​​для родившихся в 1956-1960 годах и принадлежащих к группам риска лиц 1961 года рождения и старше.

В один из дней кампании в медицинском центре Confido делали прививки людям в возрасте от 30 лет. Этот акт был решительно осужден как Больничной кассой, так и Министерством социальных дел.

«Мы создали первый центр вакцинации на Сыле, теперь мы вводим вторую дозу вакцины людям, которые там вакцинировались. И этим дело ограничивается. Мы больше не делаем центры вакцинации», - сказала Кади Ламбот, руководитель медицинского центра Confido.

Глава Confido поняла, что у Больничной кассы есть места, которые хотели бы стать центрами вакцинации, и поэтому Confido не стала давить. «Но мы все равно даем нашим пациентам вторую дозу», - добавила Ламбот.