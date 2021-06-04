График ⟩ При нынешних темпах к осени будет вакцинировано 70% взрослого населения Эстонии
- Кийк: прирост составляет 3% в неделю
- Самая популярная вакцина - Pfizer
За последний месяц процесс введения первых доз вакцины стабилизировался - темп вакцинации остается с каждым днем одинаковым с очень небольшими колебаниями. Министр здоровья и труда Танель Кийк сказал, что даже при нынешних спокойных темпах к осени охват взрослого населений прививками достигнет 70 процентов, включая тех, кто получит одну дозу, пишет Postimees.