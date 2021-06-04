Рядом с телебашней построят новый микрорайон
Таллиннское горсобрание приняло детальную планировку, согласно которой в Пирита рядом с телебашней планируется строительство не более шести трехэтажных многоквартирных домов.
Таллиннское горсобрание приняло детальную планировку, согласно которой в Пирита рядом с телебашней планируется строительство не более шести трехэтажных многоквартирных домов.
Детальную планировку участков недвижимости Клоостриметса, 70b и 70c составила фирма Ruum ja Maastik OÜ, площадь участка планировки 2,78 га.
В соответствии с детальной планировкой предусматривается формирование из участков недвижимости Клоостриметса, 70b и 70c с целевым назначением доходная земля не менее 10% площади с целевым назначением коммерческая земля и до 90% площади с целевым назначением земля для жилищного строительства, а также два участка с целевым назначением транспортная земля. Также планируется установить в отношении застраиваемого участка право строительства, в общей сложности, не более шести 3-этажных домов и одного подсобного здания.
На первом этаже многоквартирных домов, расположенных вдоль Клоостриметса-теэ, планируются коммерческие площади для оказания услуг населению, с входом с Коостриметса-теэ. Предприятия для оптовой торговли, связи и коммуникаций, коммерческие развлекательные учреждения и учреждения, оказывающие услугу размещения, размещать на первых этажах этих домов не разрешается. В детальной планировке приводятся общие условия землепользования, а также дано принципиальное решение по благоустройству, озеленению, путям доступа, парковке и снабжению техническими сетями.