Рядом с телебашней построят новый микрорайон

В соответствии с детальной планировкой предусматривается формирование из участков недвижимости Клоостриметса, 70b и 70c с целевым назначением доходная земля не менее 10% площади с целевым назначением коммерческая земля и до 90% площади с целевым назначением земля для жилищного строительства, а также два участка с целевым назначением транспортная земля. Также планируется установить в отношении застраиваемого участка право строительства, в общей сложности, не более шести 3-этажных домов и одного подсобного здания.