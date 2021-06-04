Роман Протасевич. ФОТО: Reuters

Вечером 3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал видео с участием экс-главного редактора телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича и руководителя ОНТ Марата Маркова. В этом видео Протасевич повторяет, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Отец Протасевича уверен, что его сын пошел в эфир ОНТ под воздействием пыток.

Вечером 3 июня белорусский государственный телеканал ОНТ показал видео с участием экс-главного редактора телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича и руководителя ОНТ Марата Маркова. В этом видео Протасевич повторяет, что сотрудничает со следствием и дает признательные показания. Отец Протасевича уверен, что его сын пошел в эфир ОНТ под воздействием пыток.

Этот эфир прошел в вечерний прайм-тайм в рамках передачи «Марков. Ничего личного», которую ведет сам руководитель ОНТ, он интервьюирует лояльных к власти политиков, священнослужителей и экспертов. В этот раз в передаче появился Роман Протасевич, анонс эфира всего за несколько часов до его начала появился в провластном белорусском телеграм-канале «Пул первого».

В ходе эфира, как и в первом видео, показанном белорусскими властями 24 мая, Роман Протасевич еще раз сказал, что полностью признает свою вину в организации массовых беспорядков, сотрудничает со следователем. Прозвучали и другие высказывания, из которых следует, что он разочаровался в белорусских оппозиционерах, хочет перестать заниматься политической деятельностью. Он сказал, что уважает Александра Лукашенко и попросил не выдавать его в сепаратистскую «Луганскую народную республику», которая якобы хочет его экстрадиции для проведения неких следственных действий.

Сразу после этого эфира отец Романа Протасевича — Дмитрий - заявил изданию «Настоящее время» (признано иностранным агентом), что такой эфир является «результатом недели пыток», и не исключил, что его сын был под воздействием психотропных препаратов.

В штабе бывшей кандидатки в президенты Светланы Тихановской эфир назвали «пыточной». Представители оппозиции обратили внимание на следы от наручников на запястьях Протасевича.

23 мая 2021 года самолет с Протасевичем и его девушкой, гражданкой России Софией Сапегой, летевший из Афин в Вильнюс, был насильно посажен в Минске. Они оба в СИЗО. С Сапегой адвокат виделся пять дней назад и может сказать только то, что она «выглядит бодро». Дмитрий Протасевич также заявил, что адвокат его сына смог навестить последний раз пять дней назад.

Сапега на момент задержания не была объявлена в розыск, также не было известно ни о каких уголовных делах против нее.