Департамент здоровья потратил огромную сумму на конфликт с уволенным работником

В декабре прошлого года анонимный чиновник Департамента здоровья дал анонимное интервью программе Kuuuurija , а уже через несколько дней выяснился пугающий факт: ведомство наняло лучших IT-специалистов города и раскрыло личность участвовавшего в программе информатора, который был вынужден немедленно покинуть должность.

Бывший сотрудник Департамента здоровья Симмо Саар объявил в конце апреля, что вернет свой ноутбук бывшему работодателю. Саар сделал это не сразу после увольнения, так как хотел сначала получить личные файлы со своего рабочего компьютера. Поскольку стороны долгое время не находили общий язык, Департамент здоровья попытался через суд наложить лапы на свою собственность.