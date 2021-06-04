Департамент здоровья потратил огромную сумму на конфликт с уволенным работником
Департамент здоровья потратил 20 000 евро государственных денег, чтобы заполучить рабочий компьютер уволенного работника. Об этом рассказывает программа Kuuuurija.
Департамент здоровья потратил 20 000 евро государственных денег, чтобы заполучить рабочий компьютер уволенного работника. Об этом рассказывает программа Kuuuurija.
В декабре прошлого года анонимный чиновник Департамента здоровья дал анонимное интервью программе Kuuuurija , а уже через несколько дней выяснился пугающий факт: ведомство наняло лучших IT-специалистов города и раскрыло личность участвовавшего в программе информатора, который был вынужден немедленно покинуть должность.