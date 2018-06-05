Строим летнюю кухню: что предусмотреть и чего избежать

Выберите хорошее место

Печник из фирмы Kaminamees OÜ Алан Ахвен уверен, что к выбору места нужно подойти очень серьезно: «Оптимальное расстояние от дома должно быть не менее четырех метров. Это безопасно и удобно. Печная труба не должна соседствовать с кронами деревьев».

Строительство начинается с плана

Если ваша будущая кухня будет более 20 м2 площадью, то, по словам специалиста, вам нужно будет представить извещение о строительстве. Если же площадь кухни больше 60 м2, то потребуется уже разрешение на строительство: «Перед началом работ следует иметь простой эскиз, а также продумать сроки строительства, которым заниматься лучше летом».

Фото: ФОТО: www.flickr.com

Выбор материалов велик

Для строительства очага и летней кухни много возможностей. «Обычно используются кирпич, доломит или природные валуны. Саму кухню, однако, лучше строить из легких блоков», — говорит печник.

Самый дешевый вариант - материалы повторного использования. «Если вы будете строить сами, возьмите старые кирпичи и камни. Но если вы заказываете работу фирме, придется оплатить новые материалы», — объясняет специалист.

Не забудьте о фундаменте!

Именно фундамент соединяет вместе и держит на себе стены и крышу. Даже если вы запланировали очень легкое строение, имейте в виду, что без фундамента оно может начать расползаться. Кухня на фундаменте прослужит гораздо дольше.

Еще лучше - купить готовую