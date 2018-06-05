Строим летнюю кухню: что предусмотреть и чего избежать
В теплую погоду очень приятно готовить еду или жарить мясо на гриле в отдельной летней кухне. На что нужно обратить внимание, задумывая ее сооружение, рассказывает Kodustiil.
В теплую погоду очень приятно готовить еду или жарить мясо на гриле в отдельной летней кухне. На что нужно обратить внимание, задумывая ее сооружение, рассказывает Kodustiil.
Печник из фирмы Kaminamees OÜ Алан Ахвен уверен, что к выбору места нужно подойти очень серьезно: «Оптимальное расстояние от дома должно быть не менее четырех метров. Это безопасно и удобно. Печная труба не должна соседствовать с кронами деревьев».
Если ваша будущая кухня будет более 20 м2 площадью, то, по словам специалиста, вам нужно будет представить извещение о строительстве. Если же площадь кухни больше 60 м2, то потребуется уже разрешение на строительство: «Перед началом работ следует иметь простой эскиз, а также продумать сроки строительства, которым заниматься лучше летом».
Для строительства очага и летней кухни много возможностей. «Обычно используются кирпич, доломит или природные валуны. Саму кухню, однако, лучше строить из легких блоков», — говорит печник.
Самый дешевый вариант - материалы повторного использования. «Если вы будете строить сами, возьмите старые кирпичи и камни. Но если вы заказываете работу фирме, придется оплатить новые материалы», — объясняет специалист.
Именно фундамент соединяет вместе и держит на себе стены и крышу. Даже если вы запланировали очень легкое строение, имейте в виду, что без фундамента оно может начать расползаться. Кухня на фундаменте прослужит гораздо дольше.
Знаете ли вы, что собственное строительство имеет альтернативу? «Во многих строительных магазинах можно купить если не кухню целиком, то готовые детали, из которых легко собрать кухню на своем участке», советует Ахвен.