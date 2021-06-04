Коронавирус выявлен у 96 жителей Эстонии

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 32 человек. В Харьюмаа 23 новых случая приходятся на Таллинн.

В Ида-Вирумаа прибавилось 20, в Пярнумаа — семь, на Сааремаа — шесть, в Валгамаа - пять, в Выру-, Тарту- и Рапламаа — по четыре, в Ляэнемаа — три, в Ляэне-Виру- и Вильяндимаа — по два, на Хийумаа, в Йыгева- и Пыльвамаа — по одному новому случаю. В Ярвамаа новых заражений не выявлено. В случае четырех положительных тестов место проживания в Регистре народонаселения не отмечено.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 127,7 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 3% от общего количества сделанных тестов.

В течение суток в больницах открыто восемь новых историй болезни, в больничном лечении нуждается 106 пациентов. Средний возраст находящихся на больничном лечении пациентов составляет 67 лет, в больницах 79 человек (74%) в возрасте старше 60 лет.

В течение суток было введено 14 018 доз вакцины от Covid-19, всего привито 490 619 человек по всей стране, полный цикл вакцинации прошли 283 373 человека. Среди людей в возрасте от 70 лет вакцинировано одной дозой 66%. Во всех уездах, кроме Ида-Вирумаа, среди людей в возрасте от 70 лет вакцинировано более 60%.

С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

Установите приложение HOIA

Установите на свой телефон через Google Play или App Store мобильное приложение HOIA, которое вышлет вам уведомление в случае близкого контакта с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами. Это означает, что государство, производитель приложения или телефона не получают сведений о том, кто и с кем близко контактировал. Подробнее см. на www.hoia.me/ru.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK), на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 276 769 раз. Через приложение было сообщено о заболевании 6811 раз, из них активных случаев заболевания на текущий момент насчитывается 70.

Чтобы приложение HOIA могло отправлять уведомления близким контактам, оно должно быть загружено и активировано до факта заболевания. После того, как человек отметит факт своего заболевания, HOIA засчитает этот шаг как выполнение поставленной задачи и перестанет отправлять уведомления. После выздоровления пользователь может снова загрузить приложение HOIA или же стереть свои данные из установок приложения, чтобы его перезапустить.

На странице koroonatestimine.ee/ru сосредоточена информация о тестировании по направлению, при пересечении границы и о платном тестировании. Кроме того, на данной веб-странице имеется необходимая информация для врачей и работодателей. Здесь же можно забронировать время тестирования при наличии направления, получить информацию о сертификате, узнать телефонные номера службы поддержки клиентов и координаты мест проведения тестирования.

Ситуация улучшается, но опасность еще не миновала

Ввиду очень высокой опасности заражения даже в хорошую погоду рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию с другими людьми, избегать собраний и вечеринок, носить маску в помещении. Даже с малейшими симптомами следует пройти тестирование, а в случае заболевания или близкого контакта с больным — оставаться дома.

Дополнительную информацию о смягченных ограничениях можно найти здесь.

Обращайтесь за сведениями о коронавирусной инфекции, заболевании COVID-19 и вакцинации против коронавируса только к достоверным источникам. Информацию о вакцинации можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru. Подробную информацию о COVID-19 можно найти на сайте Департамента здоровья и на странице учреждения в Facebook.