Tallink: эстонские ведомства заблокировали предложенный проект вакцинации
По словам председателя правления Tallink Grupp Пааво Ныгене, эстонские ведомства заблокировали предложенный частным сектором проект вакцинации на судах Tallink.
По словам председателя правления Tallink Grupp Пааво Ныгене, эстонские ведомства заблокировали предложенный частным сектором проект вакцинации на судах Tallink.
4 мая Ныгене впервые обратился к Министерству социальных дел с предложением на выходных трех недель в мае и июне предлагать пользующимся для маятниковой миграции между Эстонией и Финляндией шатллами Tallink Star и Megastar возможность привиться от коронавируса на борту этих судов. Tallink ранее обсуждал варианты и условия этого проекта с частным медицинским центром Confido и было решено, что этот проект осуществим и будет соответствовать всем требованиям, если вакцинацию будут проводить учреждение здравоохранения и квалифицированные работники здравоохранения. Для проведения проекта требовались также согласие государства и выделенные из государственного запаса вакцины.
Согласно предложению, в рамках проекта провакцинироваться смогли бы около 4300 эстоноземельцев. Tallink был готов на обоих судах на два дня в неделю создавать необходимые условия и разработать систему предварительного бронирования для конкретных рейсов, а Confido был готов предоставить работников здравоохранения и гарантировать проведение вакцинации.
Tallink поначалу предлагал вакцинировать двухдозовой вакциной, но в середине мая, по предложению самих ведомств, было решено использовать однодозовую вакцину Jannsen.
По сообщению Tallink, на данный момент переговоры с ведомствами зашли в тупик, хотя поддержку проекту выразил ряд высших государственных чиновников и проект в течение последнего месяца обсуждался во всех более или менее связанных с программой вакцинеации ведомствах и учреждениях. В качестве официальной причины называется нехватка достаточного количества вакцины. В последнем ответе, полученном 2 июня, говорилось: «Если что-то изменится, можно будет принимать другие решения, но если вакцины нет, нечем и прививать».
«К сожалению, руководство Министерства социальных дел не сочло нужным приоритизировать создание возможности вакцинации для маятниковых мигрантов, чтобы поддержать серьезные усилия различных министров, послов и высших чиновников других сфер, направленные на открытие для трудовой миграции разделяющей десятки тысяч семей границы Эстонии и Финляндии», - сказал Ныгене. По его словам, при желании можно было принять решение о том, как распорядиться однодозовой вакциной, тем более, что еще в начале этой недели в Эстонии оставались тысячи доз неиспользованной вакцины Jannsen.