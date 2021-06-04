Tallink: эстонские ведомства заблокировали предложенный проект вакцинации

4 мая Ныгене впервые обратился к Министерству социальных дел с предложением на выходных трех недель в мае и июне предлагать пользующимся для маятниковой миграции между Эстонией и Финляндией шатллами Tallink Star и Megastar возможность привиться от коронавируса на борту этих судов. Tallink ранее обсуждал варианты и условия этого проекта с частным медицинским центром Confido и было решено, что этот проект осуществим и будет соответствовать всем требованиям, если вакцинацию будут проводить учреждение здравоохранения и квалифицированные работники здравоохранения. Для проведения проекта требовались также согласие государства и выделенные из государственного запаса вакцины.

Согласно предложению, в рамках проекта провакцинироваться смогли бы около 4300 эстоноземельцев. Tallink был готов на обоих судах на два дня в неделю создавать необходимые условия и разработать систему предварительного бронирования для конкретных рейсов, а Confido был готов предоставить работников здравоохранения и гарантировать проведение вакцинации.

Tallink поначалу предлагал вакцинировать двухдозовой вакциной, но в середине мая, по предложению самих ведомств, было решено использовать однодозовую вакцину Jannsen.

По сообщению Tallink, на данный момент переговоры с ведомствами зашли в тупик, хотя поддержку проекту выразил ряд высших государственных чиновников и проект в течение последнего месяца обсуждался во всех более или менее связанных с программой вакцинеации ведомствах и учреждениях. В качестве официальной причины называется нехватка достаточного количества вакцины. В последнем ответе, полученном 2 июня, говорилось: «Если что-то изменится, можно будет принимать другие решения, но если вакцины нет, нечем и прививать».