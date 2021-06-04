Туристический сектор с оптимизмом смотрит на июль

Председатель союза отелей и ресторанов Айн Кяпп объяснил, что сейчас основные надежды возложены на то, что все границы между балтийскими странами и Финляндией снова будут полностью открыты, и можно будет спокойно путешествовать.

Он подчеркнул, что без внимания нельзя оставлять и эстонских туристов, которые играют огромную роль для эстонских отелей и ресторанов.

"На сегодняшний день спасти эстонский туризм от полного спада помогает экспорт, но даже если все ресторанные ограничения будут отменены, понадобится два-три очень хороших года, чтобы возместить ущербы", - уверен Кяпп.

Поскольку многие уже вакцинировались, а в планах - организовывать крупные мероприятия, Кяпп надеется, что ситуация на туристическом рынке изменится к лучшему.