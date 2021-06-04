На следующей неделе в Эстонию прибудет 54 000 доз вакцины
На следующей неделе в Эстонию прибудет 54 030 доз вакцины от коронавируса, пишет ERR.
На следующей неделе в Эстонию прибудет 54 030 доз вакцины от коронавируса, пишет ERR.
Министерство социальных дел сообщило ERR, что 7 июня ожидается 45 630 доз препарата Pfizer/BioNTech, а 11 июня - 8400 доз препарата Moderna.
AstraZeneca и Janssen на следующей неделе в Эстонию доставлены не будут.
Глава рабочей группы по вакцинации от коронавируса Марек Сеэр на прошлой неделе сообщил, что доставка Pfizer/BioNTech 7 июня первоначально должна была быть на 10 000 доз выше. Эти дозы будут доставлены в Эстонию в ближайшие недели.