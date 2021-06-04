Пт, 4.06.2021
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На следующей неделе в Эстонию прибудет 54 000 доз вакцины

Вакцина. Иллюстративное фото. ФОТО: DIRK WAEM/AFP

На следующей неделе в Эстонию прибудет 54 030 доз вакцины от коронавируса, пишет ERR.

Министерство социальных дел сообщило ERR, что 7 июня ожидается 45 630 доз препарата Pfizer/BioNTech, а 11 июня - 8400 доз препарата Moderna.

AstraZeneca и Janssen на следующей неделе в Эстонию доставлены не будут.

Глава рабочей группы по вакцинации от коронавируса Марек Сеэр на прошлой неделе сообщил, что доставка Pfizer/BioNTech 7 июня первоначально должна была быть на 10 000 доз выше. Эти дозы будут доставлены в Эстонию в ближайшие недели.

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