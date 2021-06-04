Деятельность эстонского спецназа в Мали временно приостановлена

Франция временно прекратила оборонное сотрудничество и проведение совместных военных операций с вооруженными силами Мали. Решение было принято в ходе консультаций с близкими союзниками, в том числе Эстонией, сообщил BNS офицер связи генштаба Сил обороны.

«Эстонское пехотное подразделение продолжает исполнять свои повседневные служебные обязанности в операции «Бархан». Участвующие в работе специального подразделения Takuba эстонские спецназовцы вместе с французскими спецназовцами временно прекратили совместную операционную деятельность с вооруженными силами Мали», - сказал он.

По его словам, сотрудничество приостановлено до тех пор, пока не будет уверенности, что Мали руководят гражданские власти, соблюдаются продолжительность переходного периода и необходимость провести выборы.