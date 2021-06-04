Пт, 4.06.2021
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Деятельность эстонского спецназа в Мали временно приостановлена

Мали. ФОТО: AMADOU KEITA/REUTERS

Деятельность эстонского спецназа в Мали временно приостановлена, пехотное подразделение продолжает исполнять свои обязанности.

Франция временно прекратила оборонное сотрудничество и проведение совместных военных операций с вооруженными силами Мали. Решение было принято в ходе консультаций с близкими союзниками, в том числе Эстонией, сообщил BNS офицер связи генштаба Сил обороны.

«Эстонское пехотное подразделение продолжает исполнять свои повседневные служебные обязанности в операции «Бархан». Участвующие в работе специального подразделения Takuba эстонские спецназовцы вместе с французскими спецназовцами временно прекратили совместную операционную деятельность с вооруженными силами Мали», - сказал он.

По его словам, сотрудничество приостановлено до тех пор, пока не будет уверенности, что Мали руководят гражданские власти, соблюдаются продолжительность переходного периода и необходимость провести выборы.

В четверг Франция сообщила, что приостановила военные совместные операции с силами Мали после государственного переворота, уже второго в стране за последние девять месяцев. По словам Франции, необходима гарантия, что гражданские лица вернутся к власти в Мали.

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