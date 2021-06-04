Действительно ли Elisa вписывает клиентам в счета несуществующие услуги?

С программой «Kuuuurija» связался Айвар, по словам которого Elisa Eesti AS увеличила его мобильный счет услугой, которой он якобы не пользовался.

50-летний Айвар долгое время является клиентом Elisa Eesti AS, но за последние три месяца он получал счета на 5–12 евро больше, чем обычно. При более внимательном изучении счетов он обнаружил, что в них добавилась ​​новая строка «Игры и развлечения». Все это стало большим сюрпризом для Айвара, потому что, по его словам, он не играет в онлайн-игры.

«Я уже старый человек, в какие игры мне играть, в интернете я только читаю новости!» - жалуется клиент, который не понимает, откуда взялась эта новая строчка.

Зарабатывающий на жизнь за баранкой грузовика за границей мужчина нашел в Elisa подходящий ему пакет «Eri nutikalt Euroopas 9.99», который позволяет потреблять неограниченное количество интернета за пределами Эстонии, но с определенной скоростью.

До февраля 2021 года счет за мобильную связь Айвара ограничивался всего десятью евро.

«Я начал исследовать, что мне добавили сейчас - сказали, что я пользовался какой-то развлекательной услугой. Но этого не было! В этом плане я не получил никакой помощи», - зол Айвар на оператора связи.

Действительно ли Elisa Eesti AS добавляет большие суммы в счета своих клиентов?

Пресс-секретарь Elisa Таави Тедер немедленно начал расследование ситуации и уже на следующий день дал ответ программе «Kuuuurija».

Тедер ознакомился со случаем Айвара и заверил, что клиент уже решил свои проблемы, и использование его услуги было приостановлено еще в апреле.