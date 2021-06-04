Кремль: в России очень любят Эстонию
Опасения Эстонии, якобы связанные с враждебностью России в ее адрес, не соответствуют действительности, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Опасения Эстонии, якобы связанные с враждебностью России в ее адрес, не соответствуют действительности, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«С нашей стороны никакой враждебности нет, но, к сожалению, в Эстонии мы иногда слышим разные опасения в связи с враждебностью России. Это не так. Это не соответствует действительности», - сказал Песков журналистам.
Он признал, что в российско-эстонских отношениях на межгосударственном уровне «не много позитивного».
«Но, тем не менее, в России очень любят Эстонию, очень любят эстонцев. Конечно, все будет зависеть от того, какая будет политическая воля», - сказал пресс-секретарь президента РФ.