Кремль: в России очень любят Эстонию

«С нашей стороны никакой враждебности нет, но, к сожалению, в Эстонии мы иногда слышим разные опасения в связи с враждебностью России. Это не так. Это не соответствует действительности», - сказал Песков журналистам.

Он признал, что в российско-эстонских отношениях на межгосударственном уровне «не много позитивного».