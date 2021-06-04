Картина дня: карантин для вакцинированных, опасные магниты и беспредел тиктокеров

ГРАФИК 〉 При нынешних темпах к осени будет вакцинировано 70% взрослого населения Эстонии

За последний месяц процесс введения первых доз вакцины стабилизировался - темп вакцинации остается с каждым днем одинаковым ​​с очень небольшими колебаниями. Министр здоровья и труда Танель Кийк сказал, что даже при нынешних спокойных темпах к осени охват взрослого населений прививками достигнет 70 процентов. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 96 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4252 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 96, то есть 2,3% от общего количества. Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 32 человек. В Харьюмаа 23 новых случая приходятся на Таллинн. Читать далее...

Почему Департамент здоровья отправляет на карантин вакцинированных двумя дозами?

В Вильяндиском уезде было несколько случаев, когда, несмотря на получение двух доз коронавакцины, люди были вынуждены проводить дни в карантине после контакта с инфицированным человеком. Cогласно объяснению Департамента здоровья, после второй инъекции может пройти более двух недель, прежде чем человека можно будет объявить вакцинированным. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Сегодня в Эстонии вывешиваются государственные флаги

4 июня, в день эстонского флага, все учреждения государственной и местной власти, а также публично-правовые юридические лица вывешивают сине-черно-белый эстонский флаг. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Ради лайков местные тиктокеры творят беспредел в продуктовых магазинах

В TikTok появилось несколько видео, которые вызвали бурное возмущение людей: молодой человек берет пакеты с молоком в магазине Maxima и обливается молоком, стоя в магазине. На другом видео тот же юноша уже в Rimi, он берет с полок жидкий порошок для стирки и выливает его по полу магазина, чтобы потом проехаться по этой дорожке животом. Читать далее...

ДРАМАТИЧНЫЕ КАДРЫ 〉 Горящий эстонский грузовик вогнал американца в панику: "Убирайся оттуда!"

Наводящее тревогу видео демонстрирует, как грузовик с эстонскими номерными знаками охватывает пламя, разгоревшееся в шине. Водитель в это время снует внутри кабины, спасая свои вещи. В группе участников дорожного движения "EZ-Дуны" было опубликовано видео, на котором пылает грузовик. На видео видно, как горит правое колесо. Читать далее...

Супермагниты угрожают жизни детей

Предназначенные главным образом для взрослых состоящие из сверхчувствительных магнитов игрушки стали угрозой для детей. По данным эстонских больниц, оперировать детей, проглотивших магниты, в этом и прошлом годах пришлось значительно больше, чем прежде. Читать далее...

Как инвалиду получить помощь?

Люди, имеющие те или иные серьезные заболевания, постоянно нуждаются в различных вспомогательных средствах. Но если с покупкой нового инвалидного кресла можно подождать, то подгузники, средства для ухода за кожей и специальные простыни необходимы ежедневно. Как и множество других вещей, в которых нуждаются инвалиды и пожилые люди. Читать далее...

Департамент здоровья потратил огромную сумму на конфликт с уволенным работником

Департамент здоровья потратил 20 000 евро государственных денег, чтобы заполучить рабочий компьютер уволенного работника. В декабре прошлого года анонимный чиновник Департамента здоровья дал анонимное интервью программе Kuuuurija, а уже через несколько дней выяснился пугающий факт: ведомство наняло лучших IT-специалистов города и раскрыло личность участвовавшего в программе информатора, который был вынужден немедленно покинуть должность. Читать далее...

Кая Каллас - финскому послу: ваши ограничения на поездки необоснованны

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас встретилась сегодня с послом Финляндии Тимо Кантола и выразила ему свою озабоченность действующими в Финляндии жесткими ограничениями для трудовой миграции. Читать далее...

"Нас не пригласили": никто из членов группы эстонско-белорусской дружбы не встретился с Тихановской