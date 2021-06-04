Семерых котят в завязанном пакете выбросили в мусорный контейнер: одного спасти не удалось
Вчера, 3 июня, в полицию поступило сообщение о жестоком обращении с животными, передает пресс-служба Ляэнеской префектуры.
Вчера, 3 июня, в полицию поступило сообщение о жестоком обращении с животными, передает пресс-служба Ляэнеской префектуры.
В полицию сообщили, что в Хаапсалу в мусорном контейнере в завязанном пластиковом пакете были найдены семь котят. Один котенок был мертв. Полиция доставила котят в приют для животных.
Для выяснения обстоятельств случившегося было начато уголовное производство по статье, которая предусматривает жестокое обращение с животными.