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  • Семерых котят в завязанном пакете выбросили в мусорный контейнер: одного спасти не удалось

Семерых котят в завязанном пакете выбросили в мусорный контейнер: одного спасти не удалось

Котята. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Вчера, 3 июня, в полицию поступило сообщение о жестоком обращении с животными, передает пресс-служба Ляэнеской префектуры.

В полицию сообщили, что в Хаапсалу в мусорном контейнере в завязанном пластиковом пакете были найдены семь котят. Один котенок был мертв. Полиция доставила котят в приют для животных.

Для выяснения обстоятельств случившегося было начато уголовное производство по статье, которая предусматривает жестокое обращение с животными.

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