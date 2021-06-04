Райво Варе: минимум 8000 человек могут оказаться за чертой бедности

Государственная энергетическая компания Eesti Energia планирует к 2030 году полностью прекратить использование горючего сланца для выработки электроэнергии, используя в дальнейшем ископаемое сырье только в своем дочернем предприятии химической промышленности Enefit Power. Комментируя тему дня для портала Stolitsa.ee, Райво Варе сказал, что продолжение использования горючего сланца в химической промышленности могло бы значительно смягчить многие негативные эффекты, связанные с уменьшением его добычи:

«Отказ от использования горючего сланца делится на два момента.

Во-первых, отказ от него как от (электрического) энергоресурса, к сожалению, повлечет за собой снижение безопасности электроснабжения страны в целом в экстремальных ситуациях в случае плохих совпадений, до тех пор, пока не будет построено на замену сланцевым станциям достаточное количество мощностей по выработке энергии другого типа. У ветряных мельниц и солнечных панелей недостаточно мощностей, сколько бы их ни было построено, и когда определенные природные и технические условия зимы совпадают, разница между мощностью и потреблением электроэнергии не может быть покрыта с помощью кабельных соединений от других стран, где они, в случае таких же условий, в приоритетном порядке буду снабжать своих потребителей.

Кроме того, в Ида-Вирумаа существует специфическая региональная тема — проблема центрального отопления в городе Нарва от Балтийской станции, которую со временем можно решить с помощью газовой или комбинированной электростанции. Однако до тех пор Балтийская станция должна работать, хотя бы для отопления.

Видение нынешнего правительства о том, что 1000 МВт управляемой мощности необходимо держать на всякий случай, к сожалению, истекает в следующем году. Однако есть надежда, что это правило будет продлено.

Во-вторых, горючие сланцы как ресурс химической промышленности могут беспрепятственно продолжать свое существование в будущем. В том числе до 2045 года также в виде добычи сланцевого масла. Таким образом, это будет способствовать сохранению рабочих мест жителей Ида-Вирумаа и так называемой «мягкой посадке» из-за быстрого прекращения производства электроэнергии из горючего сланца.

Однако, если отбросить химическую промышленность, необходимо принять во внимание, что согласно исследованию, проведенному аналитическим центром Praxis по корректировке экономики региона и рынка труда в связи со спадом в сланцевой промышленности в прошлом году, в секторе работало 6 530 человек, а вклад в государственную казну составил 121 миллион евро.

Ясно, что приоритетная цель ЕС — достижение климатической нейтральности к 2050 году, и ускоренная цель, поставленная правительством Эстонии — отказа от сланцевой электроэнергии к 2035 году и использования сланца в энергетике в целом не позднее 2040 года, будут означают серьезные изменения в экономической структуре региона и основных 5 800 занятых человек, и в общей сложности почти 16 000 человек, проживающих в домашних хозяйствах, занятых в этом секторе. Кроме того, сланцевый сектор характеризуется значительно более высокой средней заработной платой (1700 евро), чем в среднем по уезду и Эстонии, и этот уровень трудно поддерживать в случае резкого изменения экономической структуры. Более того, как минимум 8000 человек вместе с членами домохозяйств напрямую рискуют оказаться за чертой бедности. При этом неминуемо ожидается увеличение количества получателей прожиточного минимума.