Таллинн уже сейчас покрывает расходы центров вакцинации
Город Таллинн обеспечивал ранее и продолжит поддержку необходимых опорных услуг в трех центрах вакцинации, покрывая связанные с их деятельностью расходы.
Город Таллинн обеспечивал ранее и продолжит поддержку необходимых опорных услуг в трех центрах вакцинации, покрывая связанные с их деятельностью расходы.
По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, город получил от Марека Сеэра, руководителя вакцинационной команды, письмо, в котором город просят оказать содействие в продолжении работы центров вакцинации.
«Город поддерживает предложение оставить центры вакцинации открытыми на лето – для того, чтобы все желающие, причем не только жители Таллинна, сумели получить прививку, - сказал Михаил Кылварт. – Поэтому мы поддержим работу этих центров и продолжим их содержать так же, как делали это ранее. Как известно, впервые центры вакцинации были открыты в начале апреля в спортивном центре "Сыле" и ледовом холле "Тондираба", для них город организовал колл-центр, с помощью которого можно было зарегистрироваться на прививку. Помимо этого, мы предоставили предприятиям, оказывающим услугу здравоохранения, городские площади, оборудование и компьютерную сеть. Безопасность обеспечивали сотрудники Муниципальной полиции, кроме того, в качестве вспомогательного персонала в центрах вакцинации дежурили и добровольцы из числа работников городской системы. Точно так же, чтобы гарантировать возможность провести вакцинирование в максимальном объеме, мы обеспечили площади и другие опорные услуги открывшимся в мае центрам вакцинации Ида-Таллиннской центральной больницы в ледовом холле «Тондираба» и Ляэне-Таллиннской центральной больницы в мустамяэском культурном центре «Кая»».
Как отметил Михаил Кылварт, содержание до конца лета центров вакцинации в ледовом холле «Тондираба», культурном центре «Кая» и спорткомплексе «Сыле» обойдется городу почти в 250 000 евро.
«Но город готов поддержать открытие также и более чем трех крупных центров вакцинации в Таллинне – в случае, если поставки вакцины увеличатся и предприятия, оказывающие услугу здравоохранения, будут готовы предложить соответствующую медицинскую услугу», - уточнил мэр.
Открытый 17 мая в культурном центре «Кая» центр вакцинации будет работать до 8 августа. Открытый 18 мая в ледовом холле «Тондираба» центр вакцинации будет работать до 5 июня. 12-13 июня в спортивном центре «Сыле» и ледовом холле «Тондираба» пройдет вакцинирование тех людей, которые в апреле получили в том же самом месте первую дозу вакцины. В обоих центрах в вышеуказанные даты в качестве вспомогательного персонала будут дежурить добровольцы из числа работников городской системы.