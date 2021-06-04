Евросоюз закрыл для белорусских самолетов воздушное пространство и аэропорты ЕС

«Совет Европы сегодня принял решение усилить существующие ограничительные меры на фоне ситуации в Белоруссии, введя запрет на пролет над воздушным пространством ЕС и на доступ к аэропортам ЕС белорусских перевозчиков всех видов», - говорится в заявлении ЕС.

В документе отмечается, что государства-члены ЕС теперь должны будут отказывать белорусским лайнерам в разрешении на посадку, взлет с их территории или в использовании их воздушного пространства.

В заявлении Совета Европы не указано, с какого момента этот запрет вступает в силу.

Ранее в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что подобные меры могут вступить в силу уже в ночь на субботу.

Кроме того, на следующей неделе ЕС собирается обсудить дальнейшие ограничительные меры, которые могут затронуть белорусских министров, а также представителей командования ВВС Белоруссии. Под санкции также может попасть одна организация - какая именно, не уточняется.

Инцидент с посадкой рейса в Минске

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры предупредили об угрозе минирования на борту, которая затем не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан вместе со своей подругой, студенткой Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданкой России Софией Сапегой.