Путин поручил организовать платную вакцинацию для иностранцев

"Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. Мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить иностранцам приехать в Россию и сделать здесь прививку", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Президент России заявил, что они сталкиваются с политически мотивированными запретами на использование российских вакцин от коронавируса, несмотря на их доказанную эффективность и надежность, передает "Интерфакс".

"Либо нет значительной помощи, где она должна была бы быть, либо, что вообще абсурдно, действуют политически мотивированные запреты на покупку проверенных, эффективных, доказавших свою полную надежность вакцин", - сказал Путин.

По его словам, "в нынешней ситуации это выглядит как нежелание защищать собственных граждан от угрозы (коронавируса)".

"К сожалению, как у нас в народе говорят, своя рубашка ближе к телу. Вот так получается и в борьбе с коронавирусной инфекцией в глобальном масштабе", - заявил Путин.

Президент РФ отметил, что "на сегодняшний день лишь около 10% жителей планеты вакцинировались полностью или сделали первый компонент прививки, тогда как сотни миллионов людей просто не имеют доступа к вакцине из-за того, что в этих странах нет технологий, производственных мощностей или средств на закупку вакцин".

"Помощь этим странам со стороны тех, кто могли бы это сделать, пока ничтожна", - сказал Путин.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил "Интерфаксу", что всех, находящихся в России иностранцев, планируют прививать от коронавируса. В первую очередь прививать будут тех, кто работает в стране.

"Да, планируется прививать иностранных граждан на территории РФ. Особенно, в первую очередь тех, кто осуществляет трудовую деятельность", - сказал Мурашко агентству "на полях" Петербургского международного экономического форума.