Галерея ⟩ Керсти Кальюлайд вручила государственные награды

Накануне Дня независимости Эстонской Республики президент Керсти Кальюлайд представила к государственным наградам людей, выдающиеся заслуги которых изменили жизнь в Эстонии к лучшему. Но из-за коронавируса в этом году не удалось масштабно отметить День независимости, поэтому госнаграды не были вручены. Долгожданное праздничное мероприятие было перенесено на несколько месяцев и состоялось сегодня, в День государственного флага, на площадке перед президентской канцелярией.