Галерея ⟩ Керсти Кальюлайд вручила государственные награды
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вручила государственные награды 152 людям, среди предприниматели, фольклористы, врачи, деятели культуры. В этом году среди награжденных и 11 русских имен.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд вручила государственные награды 152 людям, среди предприниматели, фольклористы, врачи, деятели культуры. В этом году среди награжденных и 11 русских имен.
Накануне Дня независимости Эстонской Республики президент Керсти Кальюлайд представила к государственным наградам людей, выдающиеся заслуги которых изменили жизнь в Эстонии к лучшему. Но из-за коронавируса в этом году не удалось масштабно отметить День независимости, поэтому госнаграды не были вручены. Долгожданное праздничное мероприятие было перенесено на несколько месяцев и состоялось сегодня, в День государственного флага, на площадке перед президентской канцелярией.
С полным списком награжденных на русском языке можно ознакомиться здесь.