Сборная Эстонии выиграла товарищеский матч со сборной Финляндии
Сборная Эстонии по футболу в пятницу вечером в Хельсинки в товарищеском матче со сборной Финляндии выиграла встречу со счетом 1:0.
Сборная Эстонии по футболу в пятницу вечером в Хельсинки в товарищеском матче со сборной Финляндии выиграла встречу со счетом 1:0.
Эстонская команда выиграла матч после реализованного Рауно Саппиненом пенальти.
Главным рефери матча был Йорген Бурхард, ему помогали судьи Деннис Волленберг Расмуссен, Нильс Хуг и Мортен Крох.
Игра состоялась на Олимпийском стадионе в Хельсинки.
Во вторник эстонские футболисты прервали свою 20-матчевую безвыигрышную серию, со счетом 1:0 одолев Литву в матче Кубка Балтии, сообщило "Радио 4".
Для финнов игра против сборной Эстонии стала последней проверкой перед стартующим 8 июня финальным турниром чемпионата Европы.
На групповом этапе чемпионата Европы сборная Финляндии будет сражаться с командами Бельгии, Дании и России. На старте турнира финны сыграют с датчанами. Эта игра пройдет в Копенгагене 12 июня.