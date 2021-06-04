Сборная Эстонии выиграла товарищеский матч со сборной Финляндии

Эстонская команда выиграла матч после реализованного Рауно Саппиненом пенальти.

Главным рефери матча был Йорген Бурхард, ему помогали судьи Деннис Волленберг Расмуссен, Нильс Хуг и Мортен Крох.

Игра состоялась на Олимпийском стадионе в Хельсинки.

Во вторник эстонские футболисты прервали свою 20-матчевую безвыигрышную серию, со счетом 1:0 одолев Литву в матче Кубка Балтии, сообщило "Радио 4".

Для финнов игра против сборной Эстонии стала последней проверкой перед стартующим 8 июня финальным турниром чемпионата Европы.