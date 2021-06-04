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Сборная Эстонии выиграла товарищеский матч со сборной Финляндии

Эстонская команда выиграла матч после реализованного Рауно Саппиненом пенальти. ФОТО: Jana Pipar / EJL

Сборная Эстонии по футболу в пятницу вечером в Хельсинки в товарищеском матче со сборной Финляндии выиграла встречу со счетом 1:0.

Эстонская команда выиграла матч после реализованного Рауно Саппиненом пенальти.

Главным рефери матча был Йорген Бурхард, ему помогали судьи Деннис Волленберг Расмуссен, Нильс Хуг и Мортен Крох.

Игра состоялась на Олимпийском стадионе в Хельсинки.

Во вторник эстонские футболисты прервали свою 20-матчевую безвыигрышную серию, со счетом 1:0 одолев Литву в матче Кубка Балтии, сообщило "Радио 4".

Для финнов игра против сборной Эстонии стала последней проверкой перед стартующим 8 июня финальным турниром чемпионата Европы.

На групповом этапе чемпионата Европы сборная Финляндии будет сражаться с командами Бельгии, Дании и России. На старте турнира финны сыграют с датчанами. Эта игра пройдет в Копенгагене 12 июня.

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