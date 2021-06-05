Летние мероприятия ограничат нормальное движение транспорта во многих местах
Летние мероприятия, проходящие во многих частях Эстонии в субботу и воскресенье, ограничат нормальное движение транспорта, сообщает BNS.
Летние мероприятия, проходящие во многих частях Эстонии в субботу и воскресенье, ограничат нормальное движение транспорта, сообщает BNS.
В Ляэнемаа отрезок дороги Вяйке-Ахли-Вилкла на шоссе Рохукюла-Ахли-Ридала будет закрыт для движения с 7.30 до 18 часов. Объезд организован через Валгевялья и Мягари. Объезд продлит путь на шесть километров.
В Йыгеваском уезде в связи с мероприятием будет установлено ограничение скорости на шоссе Йыгева - Муствеэ в Йыгева.
Участок дороги Тарту - Йыгева - Аравете в Ярва-Яани уезда Ярвамаа будет закрыт для движения в воскресенье с 10 до 17 часов в связи с мероприятием.