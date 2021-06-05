Летние мероприятия ограничат нормальное движение транспорта во многих местах

В Ляэнемаа отрезок дороги Вяйке-Ахли-Вилкла на шоссе Рохукюла-Ахли-Ридала будет закрыт для движения с 7.30 до 18 часов. Объезд организован через Валгевялья и Мягари. Объезд продлит путь на шесть километров.

В Йыгеваском уезде в связи с мероприятием будет установлено ограничение скорости на шоссе Йыгева - Муствеэ в Йыгева.