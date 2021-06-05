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«С лучшей заботой об Эстонии»: Партия реформ запустила предвыборную кампанию

Эркки Келдо. ФОТО: Партия реформ

Вчера Партия реформ запустила кампанию к осенним выборам в органы местного самоуправления под девизом «С лучшей заботой об Эстонии».

«Заботимся о тех, кто рядом – с этого и начинается лучшая забота обо всей Эстонии. Партия реформ заботится о людях, о безопасности, о жизненной среде, об экономике. Единой командой мы предлагаем и выступаем за достойное инклюзивное управление во всех сферах. Именно так рождается по-настоящему открытое общество, где инновации и развитие в почете», - отметил генеральный секретарь Партии реформ Эркки Кельдо.

Партия реформ находится в руководстве 28 самоуправлений по всей Эстонии. В рядах партии 32 мэра, волостных старейшины и председателя волостных и городских собраний.

Предвыборная кампания под девизом «С лучшей заботой об Эстонии» включает в себя тур по всей стране, в рамках которого будут организованы многочисленные встречи с избирателями во всех уголках Эстонии.

Предвыборный клип Партии реформ можно посмотреть здесь. С кампанией в интернете можно ознакомиться здесь.

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