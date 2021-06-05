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В Австралии обнаружили новый штамм COVID-19. Он еще более заразный, чем "индийский"

Koroonaviirus SARS-CoV-2 ФОТО: Peter Ja Ryan Allen

В Австралии обнаружили новый штамм вируса COVID-19. Его называют Delta-версия и он оказался очень заразным. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Власти штата Виктория в Австралии заявили в пятницу, что они впервые обнаружили высокоинфекционный вариант вируса Delta COVID-19 во время последней вспышки в Мельбурне. Это вызвало опасения по поводу значительного всплеска случаев заболевания.

Вирус обнаружили у двух членов семьи, которые две недели назад приехали в соседний Новый Южный Уэльс и посетили несколько популярных туристических мест на юге штата.

Всемирная организация здравоохранения расценивает этот вариант коронавируса, как один из четырех, вызывающих обеспокоенность. Все из-за заразности этого варианта вируса. Считается, что он более заразный, чем "индийский" вариант коронавируса.

"Это вариант вызывает серьезное беспокойство. Этот вариант отличается от других случаев и не связан с этими случаями", - заявил главный санитарный врач штата Виктория Бретт Саттон.

Он добавил, еще предстоит выяснить, откуда взялся этот вариант вируса, а также то, что людям, контактировавшим с больными, проведут тесты.

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