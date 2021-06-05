Налоговую декларацию не подали еще 100 000 человек
Декларации о доходах можно было подавать до конца мая этого года, но более 100 000 человек так этого и не сделали, сообщает Rus.ERR.
Декларации о доходах можно было подавать до конца мая этого года, но более 100 000 человек так этого и не сделали, сообщает Rus.ERR.
К июню в Налогово-таможенный департамент было подано 738 000 деклараций, на основании которых доплата по подоходному налогу составила 72 млн евро, а возврат переплаченного налога - 192 млн евро.
Среди тех, кто еще не подал декларацию, 92 390 лицам должны вернуть 13,8 млн евро переплаченного подоходного налога. 7923 человека должны будут доплатить государству почти два миллиона евро недоплаченного налога.
При необходимости декларацию о доходах можно подать и откорректировать задним числом в течение трех лет, сообщает Налогово-таможенный департамент.