Отговорки, которые мешают вам быть садоводом, и как с ними бороться

Допустим, вы не занимаетесь садоводством. Возможно, потому что пытались вырастить помидоры, и у вас ничего не получилось, или просто потому что у вас мало места или времени. Но какой бы ни была причина, давайте разберемся, почему стоит перестать винить во всем отсутствие опыта и вновь попробовать заняться садом.

«Я убиваю все, к чему прикасаюсь»

Ох уж этот страх все погубить! Первый совет: нужно не только осознать, что ваши растения в какой-то момент все равно погибнут, заболеют или подвергнутся нападению паразитов, но и рассчитывать на это. Практика только помогает совершенствоваться. Благодаря каждому погибшему растению вы будете набираться опыта, потому что станете лучше понимать, что именно нужно цветам для выживания.

Чтобы предотвратить гибель растений, ищите подсказки — в виде пожелтевших листьев, гниющих корней, общей вялости и других необычных признаков. Тогда вы сможете узнать, какие меры стоит принять, чтобы спасти их.

«Выращивать растения слишком дорого»

Садоводство действительно может оказаться дорогим удовольствием, если вы не знаете, как тратить деньги с умом. Однако оно остается самым доступным типом хобби, если вы знаете, где (и как) покупать. Начинающие цветовод вполне может покупать уцененные растения: цветы с подмерзшими корнями, орхидеи, отказывавшиеся цвести, и другие растения, которые можно прихватить по дешевке.

А лучше всего — проявить сноровку и получать новые растения в виде отростков и семян от других садоводов.

«Я даже помидоры вырастить не могу»

Этот аргумент приходится слышать очень часто, но ведь помидоры — это самое сложное. Выращивайте что-то другое. Это действительно так. С помидорами легко управляться, когда у вас уже есть определенный опыт, но это та культура, которая приносит больше всего хлопот новичкам. Вы ведь не станете учиться готовить, выбрав самое сложное блюдо.

Прежде чем ставить крест на садоводстве, начните с простого.

«У меня нет места, чтобы выращивать цветы»

Вам не нужен сад, патио или даже стол, чтобы посадить свой собственный оазис зелени. Можно выращивать цветы вертикально, в контейнерах, на темном балконе. Используйте оптимально даже самые маленькие уголки. Даже тележку можно превратить в садик с орхидеями, которые нужно всего лишь периодически поливать и подкармливать. Секрет успешного использования пространства, которое имеется у вас в распоряжении, заключается в том, чтобы найти подходящие растения. Это простой процесс, который многому вас научит.

Еще один секрет: выращивайте совместимые цветы в одном и том же горшке. Так вы сэкономите время, деньги и место.

«У меня нет времени на сад»

Тогда выращивайте растения, у которых нет времени на вас. Это могут быть комнатные цветы или не требующие серьезного ухода суккуленты и кактусы в контейнерах, которые отлично подойдут тем, у кого мало времени и места, ведь им нужно минимум воды и солнечное место на подоконнике.

Если у вас есть сад, в котором каждую неделю нужно косить газон, то не требующие серьезного ухода кустарники, деревья и трава помогут сократить время работы в саду. Выращивание овощей занимает больше времени, но оно того стоит, потому что благодаря урожаю вам не нужно будет заглядывать в овощной отдел супермаркета.

«Однажды мне подарили горшок с растением, но оно погибло»

За редким исключением растения, которые мы получаем в подарок, чаще всего быстро умирают, и вы тут ни при чем. Яркий цветок может оказаться однолетним растением, который погибнет в любом случае. А дизайнерский горшок с мини-садом — просто бомба замедленного действия, потому что в нем соединены растения, которые растут в разных условиях. Кроме того, у него даже нет дренажных отверстий, и корни, скорее всего, просто сгниют в застоявшейся воде, если их не пересадить.

Удивительно, сколько людей считает, что они не могут выращивать растения, потому что у них погибли полученные в подарок цветы. Легко впадающим в панику садоводам можно посоветовала либо узнать об условиях, в которых растет подаренный цветок, и создать их, либо выкинуть его и посадить другое растение.