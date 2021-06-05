Решетки между адом и раем: репортаж из Таллиннской тюрьмы

На земле все еще лежат газеты двух с половиной годичной давности («Столица», Äripäev и Postimees), однако там же можно найти и другие вещи: алюминиевые чашки, Библию, Пенитенциарный кодекс и носки. На одном из подоконников уже пару лет доходит под солнцем «Пряное ризотто» (думаю, не взять ли консервы с собой, ведь их срок годности истекает только в августе 2021 года), а кто-то забыл сделанную из коричневой ткани и песка тяжеленную гирю.