Индрек Саар: действия правительства ведут к росту неравенства
Председатель Социал-демократической партии Индрек Саар подчеркнул на проходящем в субботу электронном съезде партии, что под руководством Партии реформ нынешнее правительство навязывает обществу болезненное сокращение расходов, и это приведет к росту несправедливости и неравенства, и тем самым создаст благоприятные условия для прихода к власти радикальных популистов. Социал-демократы предлагают другой путь – развитие по примеру Северных стран.