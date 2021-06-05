Индрек Саар: действия правительства ведут к росту неравенства

По словам Индрека Саара, он долго не мог понять, почему правительство Каи Каллас при составлении бюджетной стратегии приняло такие безжалостные решения. Отчасти это объясняется тем, что коалиция реформистов и центристов ориентируется на Великобританию 1980-х годов, когда в результате политики Маргарет Тэтчер абсолютная бедность увеличилась вдвое, а безработица – втрое. Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус даже назвала Железную Леди своим политическим кумиром.

«Кая Каллас, Сигне Рийсало, Лийна Керсна, Кейт Пентус-Розиманнус, то есть те люди, которые в оппозиции говорили об эмпатии и заботе о людях, теперь как одержимые повторяют мантру об урезании расходов. В качестве предлога называется якобы раздутый публичный сектор, хотя он у нас один из самых скромных к Евросоюзе. Факт, что если в общественном секторе Эстонии задействован 21% всех работников, то в Евросоюзе этот показатель составляет в среднем 25%. В Северных странах – около 30%», – отметил Саар.

«Правительство уверено, что у нас в публичном секторе можно что-то сократить и при этом рассчитывать на то, что государство сумеет эффективно функционировать? Причем урезают ведь расходы не на якобы раздутый госаппарат, а на детские кружки и спортивные секции, культуру, высшее образование, безопасность. Неужели именно наши дети – самые большие бюрократы и тунеядцы, на которых нужно экономить? Звучит абсурдно и нелепо!» – подчеркнул лидер социал-демократов.

По его словам, премьер-министр все время подливает масла в огонь и раскалывает общество. «Цитирую: "ведь общественный сектор находится на содержании у частного сектора". К чему такое противопоставление? Как должны себя чувствовать наши врачи и учителя, работники культуры и персонал по уходу, полицейские и спасатели, которым государство все время говорит: вы – иждивенцы. Помимо того, что это звучит оскорбительно, так это еще и неправда по сути, поскольку работники публичного сектора платят налоги», – сказал Индрек Саар.

Он также отметил, что если мы будем сокращать расходы на детей и образование, то никогда по уровню жизни не приблизимся к Скандинавии. Во-первых, Северные страны отлично знают, что фундаментом развития являются образованные и творческие люди, что в итоге отражается и на экономическом развитии. Во-вторых, в Скандинавии существует негласная договоренность, что благополучия нужно достигать сообща, создавая максимально равные возможности для всех. В Эстонии же все наоборот: правительство считает, что сначала богатые должны стать еще богаче, а уж потом можно будет заняться и остальными. Хотя это время может никогда и не наступить, или же многие просто не доживут до этого счастливого момента.

Председатель партии в своей речи затронул и тему налогов. По его словам, образование и культура, здравоохранение и социальная защита, полицейские и спасатели, нуждаются не в бесконечных урезаниях, а в дополнительных средствах. «И здесь недостаточно даже самого оптимистичного экономического роста, если в это же время поступление налогов постоянно уменьшается из-за старения населения. Чтобы наша страна не становилась все более слабой, нам нужно изыскивать дополнительные источники доходов. Если мы можем выбирать между сокращением расходов на детские кружки или обложением налогами автомобилей класса люкс, то выбор должен быть очевиден. И не является ли аморальным облагать подоходным налогом минимальную зарплату вместо того, чтобы ввести для более высоких доходов более справедливую налоговую ставку», – сказал Индрек Саар.