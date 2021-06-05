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В апреле 2021 года число умерших россиян, у которых на момент смерти был диагностирован коронавирус или подозрение на него, составило 20,3 тыс. человек, отчитался Росстат. Это на 15% меньше, чем в предыдущем месяце, но более чем в семь раз больше, чем в апреле 2020 года.

Согласно данным Росстата, в апреле Covid-19 стал основной причиной смерти в 13 378 случаях. Еще в 2 195 случаях коронавирус предполагается как основная причина, но необходимы дополнительные исследования, в 1 145 случаях он был сопутствующим заболеванием и способствовал появлению осложнений, а в 3 605 случаях - сопутствующим, но не повлиявшим на наступление смерти.

Таким образом, число смертей россиян с коронавирусом в апреле составило 20 323. Это на 15% меньше, чем в марте 2021 года, когда, по уточненным данным Росстата, умерли 24 042 заразившихся коронавирусом.

Всего, согласно данным Росстата, в апреле 2021 года умерли 168 345 россиян - на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 150,9 тысячи смертей.

При этом в апреле 2020 года число умерших с Covid-19 или подозрением на него составило 2 825 человек, сообщал Росстат. Таким образом, в апреле этого года умерло более чем в семь раз больше пациентов с коронавирусом, чем в апреле прошлого года.

ФОТО: BBC

Общее число умерших россиян с коронавирусом (когда он стал как основной причиной смерти, так и косвенной или не повлиял на летальный исход) с начала пандемии достигло 270 352, свидетельствуют данные Росстата.

Это более чем в два раза превосходит подсчеты оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, оценивающего число умерших в 123 037 (по состоянию на 4 июня).

Больше всего россиян, заразившихся коронавирусом, по уточненным данным Росстата, умерло в декабре прошлого года - 45 331 (из этого числа в 27 012 случаях Covid-19 был основной причиной смерти). С тех пор смертность от коронавируса в России медленно снижается.