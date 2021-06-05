Картина дня: ограбление заправки, госдотации на покер и репортаж из старой тюрьмы

КАК В 90-Х 〉 В центре Таллинна ограбили заправку, трое подозреваемых в бегах

В пятницу незадолго до полуночи, Центр тревоги получил сообщение о том, что на заправочную станцию ​​на улице Кивимурру в Таллинне зашли три человека, которые напали на работника, повалили его на землю и забрали из кассы 90 евро наличными. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 63 зараженных, скончались двое

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3972 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 63, то есть 1,6% от общего количества. Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 32 человек. В Харьюмаа 18 новых случаев приходятся на Таллинн. Читать далее...

Предложенный Tallink план вакцинации зашел в тупик

Председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене заявил, что власти Эстонии заблокировали предложенный частным сектором проект вакцинации на судах Tallink. Однако руководитель рабочей группы по вакцинации против Covid-19 Марек Сеэр заверил, что идея Tallink хороша, но она была отложена на потом. Читать далее...

Решетки между адом и раем: репортаж из Таллиннской тюрьмы

Жизнь в Таллиннской тюрьме остановилась в декабре 2018 года, когда ее стены покинули последние заключенные вместе с надзирателями. На земле все еще лежат газеты двух с половиной годичной давности, однако там же можно найти и другие вещи: алюминиевые чашки, листы из Библии, Пенитенциарный кодекс и носки. На одном из подоконников уже пару лет доходит под солнцем «Пряное ризотто», а кто-то забыл сделанную из коричневой ткани и песка тяжеленную гирю. Читать далее...

Над судами Эстонии навис топор сокращения расходов

На вчерашнем пленарном заседании судей председатель Государственного суда Виллу Кыве сказал, что предстоящее сокращение бюджета кажется невероятным в свете предпринятых в последнее время усилий. Министр юстиции в свою очередь подчеркнула, что не поддерживает урезания "по линейке". Читать далее...

РЕПОРТАЖ 〉 Неспокойное место сбора молодежи вызывает пристальное внимание полиции

Вечер пятницы. Только что наступило 23 часа. Лестница за учебным корпусом Delta Тартуского университета гудит как муравейник. Людей тут - несколько сотен. Всех пересчитать нереально, потому что постоянно какая-нибудь компания уходит, и в это же время со всех сторон подходят новые люди. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Яна Тоом махнула рукой на Нарву, потому что у центристов здесь всё сложно?

Со стороны может показаться, что центристы после череды скандалов настолько растеряли влияние и способность собирать голоса на выборах в Нарве, что прежний председатель округа партии, депутат Европейского парламента Яна Тоом просто махнула на Нарву рукой. Став лицом центристского поражения в Нарве. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Так себе социализм

Если и было в Эстонии что-то функционировавшее очень хорошо, то это система родительской зарплаты. Судя по тому, что теперь члены Центристской партии говорят о необходимости ее изменения, такую роскошь мы больше позволить себе не можем. Хоть это и странно в период экономического роста. Читать далее...

Таллинн строится: на жилой квартал на улицах имени Бинокля и Подзорной трубы потрачено 50 млн евро

Пожалуй, именно остовы затонувших несколько столетий назад судов являются материальными символами новых жилых кварталов Кадриорга, выросших на месте Луна-парка. Не случайно к старым корабельно-морским названиям улиц прибавились новые, Кийкри и Пикксильма, на которых вместо заросших высокой травой пустырей теперь стоят красивые новые дома. Читать далее...

Провинциальный покерный клуб победил в судебном споре из-за многотысячных госдотации

Что такое азартные игры? Этот вопрос привел Департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) и покерный клуб города Ряпина в суд, а предметом спора стали тысячи евро. Хотя на первый взгляд кажется, что между покером и распределителем сельскохозяйственных субсидий мало общего, оказывается, что на самом деле в большом денежном мешке PRIA могут найти свою долю и любители карточной игры. Читать далее...

В Австралии обнаружили новый штамм COVID-19. Он еще более заразный, чем "индийский"