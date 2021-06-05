Картина дня: ограбление заправки, стрельба в Таллинне и репортаж из старой тюрьмы
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 июня.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 5 июня.
В пятницу незадолго до полуночи, Центр тревоги получил сообщение о том, что на заправочную станцию на улице Кивимурру в Таллинне зашли три человека, которые напали на работника, повалили его на землю и забрали из кассы 90 евро наличными. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 3972 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 63, то есть 1,6% от общего количества. Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 32 человек. В Харьюмаа 18 новых случаев приходятся на Таллинн. Читать далее...
Председатель правления Tallink Grupp Пааво Ныгене заявил, что власти Эстонии заблокировали предложенный частным сектором проект вакцинации на судах Tallink. Однако руководитель рабочей группы по вакцинации против Covid-19 Марек Сеэр заверил, что идея Tallink хороша, но она была отложена на потом. Читать далее...
Жизнь в Таллиннской тюрьме остановилась в декабре 2018 года, когда ее стены покинули последние заключенные вместе с надзирателями. На земле все еще лежат газеты двух с половиной годичной давности, однако там же можно найти и другие вещи: алюминиевые чашки, листы из Библии, Пенитенциарный кодекс и носки. На одном из подоконников уже пару лет доходит под солнцем «Пряное ризотто», а кто-то забыл сделанную из коричневой ткани и песка тяжеленную гирю. Читать далее...
Сегодня, 5 июня, днем полиции пришлось снять с поезда пьяных британских солдат, которые нарушали общественный порядок и беспокоили других пассажиров. Читать далее...
Сегодня, 5 июня, вечером многоквартирный дом в Таллинне окружила полиция, поскольку в Центр тревоги поступило сообщение о стреляющем с балкона человеке. Читать далее...
Когдадиректор гимназии Лихула Сирет Кескюла прибыла вместе с мужем на место преступления, ее 61-летняя мать еще была жива. «Это была ужасная картина, - рассказала Кескюла. - Дети даже не плакали, а истерически кричали, поскольку им физически было больно и никто не знал, что происходит. Я никогда раньше не видела умирающего человека, сидишь и смотришь, и ничего не можешь сделать». Читать далее...
На вчерашнем пленарном заседании судей председатель Государственного суда Виллу Кыве сказал, что предстоящее сокращение бюджета кажется невероятным в свете предпринятых в последнее время усилий. Министр юстиции в свою очередь подчеркнула, что не поддерживает урезания "по линейке". Читать далее...
Вечер пятницы. Только что наступило 23 часа. Лестница за учебным корпусом Delta Тартуского университета гудит как муравейник. Людей тут - несколько сотен. Всех пересчитать нереально, потому что постоянно какая-нибудь компания уходит, и в это же время со всех сторон подходят новые люди. Читать далее...
Со стороны может показаться, что центристы после череды скандалов настолько растеряли влияние и способность собирать голоса на выборах в Нарве, что прежний председатель округа партии, депутат Европейского парламента Яна Тоом просто махнула на Нарву рукой. Став лицом центристского поражения в Нарве. Читать далее...
Если и было в Эстонии что-то функционировавшее очень хорошо, то это система родительской зарплаты. Судя по тому, что теперь члены Центристской партии говорят о необходимости ее изменения, такую роскошь мы больше позволить себе не можем. Хоть это и странно в период экономического роста. Читать далее...
Пожалуй, именно остовы затонувших несколько столетий назад судов являются материальными символами новых жилых кварталов Кадриорга, выросших на месте Луна-парка. Не случайно к старым корабельно-морским названиям улиц прибавились новые, Кийкри и Пикксильма, на которых вместо заросших высокой травой пустырей теперь стоят красивые новые дома. Читать далее...
На что еще коронаограничения повлияли плохо, кроме талии? На возможность создать новые партнерские отношения! Читать далее...
Что такое азартные игры? Этот вопрос привел Департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) и покерный клуб города Ряпина в суд, а предметом спора стали тысячи евро. Хотя на первый взгляд кажется, что между покером и распределителем сельскохозяйственных субсидий мало общего, оказывается, что на самом деле в большом денежном мешке PRIA могут найти свою долю и любители карточной игры. Читать далее...
В первые выходные лета в различных уголках Эстонии проходят ярмарки и уличные мероприятия. Читать далее...
В Австралии обнаружили новый штамм вируса COVID-19. Его называют Delta-версия и он оказался очень заразным. Власти штата Виктория в Австралии заявили, что они впервые обнаружили высокоинфекционный вариант вируса Delta COVID-19 во время последней вспышки в Мельбурне. Читать далее...