Картина дня: ограбление заправки, стрельба в Таллинне и репортаж из старой тюрьмы

РЕПОРТАЖ 〉 Неспокойное место сбора молодежи вызывает пристальное внимание полиции

Вечер пятницы. Только что наступило 23 часа. Лестница за учебным корпусом Delta Тартуского университета гудит как муравейник. Людей тут - несколько сотен. Всех пересчитать нереально, потому что постоянно какая-нибудь компания уходит, и в это же время со всех сторон подходят новые люди. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Яна Тоом махнула рукой на Нарву, потому что у центристов здесь всё сложно?

Со стороны может показаться, что центристы после череды скандалов настолько растеряли влияние и способность собирать голоса на выборах в Нарве, что прежний председатель округа партии, депутат Европейского парламента Яна Тоом просто махнула на Нарву рукой. Став лицом центристского поражения в Нарве. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Так себе социализм

Если и было в Эстонии что-то функционировавшее очень хорошо, то это система родительской зарплаты. Судя по тому, что теперь члены Центристской партии говорят о необходимости ее изменения, такую роскошь мы больше позволить себе не можем. Хоть это и странно в период экономического роста. Читать далее...

Таллинн строится: на жилой квартал на улицах имени Бинокля и Подзорной трубы потрачено 50 млн евро

Пожалуй, именно остовы затонувших несколько столетий назад судов являются материальными символами новых жилых кварталов Кадриорга, выросших на месте Луна-парка. Не случайно к старым корабельно-морским названиям улиц прибавились новые, Кийкри и Пикксильма, на которых вместо заросших высокой травой пустырей теперь стоят красивые новые дома. Читать далее...

Влияние коронавируса на секс: эстонские женщины сами охотятся на мужчин

На что еще коронаограничения повлияли плохо, кроме талии? На возможность создать новые партнерские отношения! Читать далее...

Провинциальный покерный клуб победил в судебном споре из-за многотысячных госдотации

Что такое азартные игры? Этот вопрос привел Департамент сельскохозяйственных регистров и информации (PRIA) и покерный клуб города Ряпина в суд, а предметом спора стали тысячи евро. Хотя на первый взгляд кажется, что между покером и распределителем сельскохозяйственных субсидий мало общего, оказывается, что на самом деле в большом денежном мешке PRIA могут найти свою долю и любители карточной игры. Читать далее...

ФОТО 〉 Люди соскучились по мероприятиям: на уличном фестивале настоящий ажиотаж

В первые выходные лета в различных уголках Эстонии проходят ярмарки и уличные мероприятия. Читать далее...

В Австралии обнаружили новый штамм COVID-19. Он еще более заразный, чем "индийский"