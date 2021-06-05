Чудское озеро очищают от старых дрифтерных сетей

Удаление старых дрифтерных сетей необходимо: они опасны рыбам, водоплавающим птицам и обитающим в тростнике животным, но представляют собой опасность и для водного транспорта, поскольку разрушают двигатели судов и рыболовные снасти, сообщила пресс-служба Министерства окружающей среды. Сети производятся из синтетических материалов, и когда остаются на дне водоема, разлагаются очень медленно.

В субботу в тралении участвует министр окружающей среды Тынис Мёльдер, по словам которого спасение видов животных и растений не является полным, если нельзя сохранить их среду обитания.

«Сегодня наша работа - очистить Чудское озеро от старых рыболовные сетей в его глубинах. Чудское озеро - самое большое трансграничное озеро в Европе и одно из лучших рыболовных озер в мире, - сказал министр. - В Эстонии мы восстанавливаем полуприродные сообщества, болота и торфяники, а также районы добычи полезных ископаемых и внутренние воды. Если водоем пересекает национальные границы, его можно защитить только в тесном сотрудничестве между странами».

Всемирным днем окружающей среды ООН начинает десятилетие восстановления экосистем.