Фото ⟩ Люди соскучились по мероприятиям: на уличном фестивале настоящий ажиотаж
В первые выходные лета в различных уголках Эстонии проходят ярмарки и уличные мероприятия.
В первые выходные лета в различных уголках Эстонии проходят ярмарки и уличные мероприятия.
Например, в Ярва-Яани сегодня, 5 июня, проходят ярмарка и уличный фестиваль. Организаторы пообещали, что день будет насыщен самыми лучшими развлечениями, пишет Järva Teataja.
Открыты ярмарка, домашние кафе, есть экскурсии по музеям, соревнование силачей, а также батуты и игры для детей.
А тартуский район Карлова в субботу проводит день домашних кафе. Было открыто более тридцати кафе, первые посетители появились уже в первые минуты после открытия, пишет Tartu Postimees.
Как и в докоронавирусные времена в Каркси-Нуйа проходила субботняя ярмарка, передает Sakala. Посетителей ждали с 9 утра до 15 часов дня. Организатор Тийна Томингас после ярмарки сказала, что все прошло хорошо. «Я поговорила с торговцами, спросила их мнение и получила ответ, что они довольны, - сказала она. - Продавцы были со всей Эстонии, самый дальний приехал с Сааремаа».
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