Фото ⟩ Люди соскучились по мероприятиям: на уличном фестивале настоящий ажиотаж

А тартуский район Карлова в субботу проводит день домашних кафе. Было открыто более тридцати кафе, первые посетители появились уже в первые минуты после открытия, пишет Tartu Postimees .

Как и в докоронавирусные времена в Каркси-Нуйа проходила субботняя ярмарка, передает Sakala. Посетителей ждали с 9 утра до 15 часов дня. Организатор Тийна Томингас после ярмарки сказала, что все прошло хорошо. «Я поговорила с торговцами, спросила их мнение и получила ответ, что они довольны, - сказала она. - Продавцы были со всей Эстонии, самый дальний приехал с Сааремаа».