Влияние коронавируса на секс: эстонские женщины сами охотятся на мужчин

Женщины сами охотятся на мужчин

Алтаир (33)

С позиции отношений корона может быть полезной. Ведь женщины, которые привыкли получать внимание в клубах, теперь в панике. Раньше было легко - стоишь у барной стойки, а вокруг вьются мужчины. Теперь женщины вынуждены сами бегать за нами.

Мне в Instagram пишут примерно по восемь незнакомых женщин в месяц, хотят встретиться. Мне дважды предлагали пожениться. Но женщины не умеют себя подавать, их разговор такой неловкий. Например: «Как у господина прошел сегодняшний день?» Они пытаются тебя вознести и заманить в свои сети, это идиотизм: что ты вешаешься на меня? Чем меньше внимания ты им даешь, тем больше они борются за тебя. Одна девочка, которая ходила по тем местам, где могла встретить меня, как-то написала: «Ой, я случайно в твоем районе, выходи». Больная.

У мужчины должно быть ощущение, что он получает то, чего иначе бы не получил. Если женщины слишком легкодоступны, интерес исчезает. Они используются для опустошения баков. И что, ты позволишь себе быть использованной? Нельзя клянчить внимание. Я рекомендую: цените себя, будьте счастливы и в одиночку. Тогда рядом с вами появится мужчина мечты.

99% молодых людей не могут быть счастливыми, когда они одни, им обязательно нужно быть на какой-нибудь тусовке. Выискивают самое крутое мероприятие. Толкаются в каком-нибудь подвале, воздух в котором состоит из рвоты и алкоголя.

Во время коронавируса я скорее старался избегать отношений на одну ночь. Какие-то интрижки все равно случались, но в итоге они мне наскучили. Если я хочу праздника, то я устраиваю его на террасе на заднем дворе. Приходят только те, кто не пьет и умеет наслаждаться моментом, так как я сам тоже не употребляю спиртное. То, что все места закрыты, мне очень подходит. Официальные места проведения вечеринок должны быть закрыты — они нуждаются в обновлении! Верю, что на их месте появится что-то классное.

Кто хотел, тот получил

Терье (31)

Я даже не знала, что по крайней мере половина моей уверенности связана с внешним вниманием. «Ох, какая ты красивая» и так далее. У меня также нет таких друзей, благодаря которым я бы попала на тайные вечеринки, так как все уже состоят в отношениях. Прежде мне казалось, что у меня, как у одиночки, есть преимущества, теперь же кажется, что они у людей в отношениях! Им-то хорошо — сексом можно заняться дома в любую минуту.