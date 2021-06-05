Год назад, 6 июня, предприниматель и медицинский работник Микк Таррасте вблизи Лихула убил двух человек и ранил троих, и даже обвинительный приговор не дал никаких объяснений его действиям.

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Когда год назад директор гимназии Лихула Сирет Кескюла прибыла вместе с мужем на место преступления, ее 61-летняя мать еще была жива. «Это была ужасная картина, - рассказала Кескюла. - Дети даже не плакали, а истерически кричали, поскольку им физически было больно и никто не знал, что происходит. Я никогда раньше не видела умирающего человека, сидишь и смотришь, и ничего не можешь сделать».