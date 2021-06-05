Год назад, 6 июня, предприниматель и медицинский работник Микк Таррасте вблизи Лихула убил двух человек и ранил троих, и даже обвинительный приговор не дал никаких объяснений его действиям.

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Когда год назад директор гимназии Лихула Сирет Кескюла прибыла вместе с мужем на место преступления, ее 61-летняя мать еще была жива. «Это была ужасная картина, - рассказала Кескюла. - Дети даже не плакали, а истерически кричали, поскольку им физически было больно и никто не знал, что происходит. Я никогда раньше не видела умирающего человека, сидишь и смотришь, и ничего не можешь сделать».

Ее мать, аптекарь из Лихула Юлле Хейнвер скончалась в машине скорой помощи. У двух из троих детей Сирет Кескюла были пулевые ранения. Кескюла сказала, что дети сейчас почти здоровы, но рука сына, вероятно, никогда не восстановится. Дети от пуль получили свинцовое отравление, но что это значит для их здоровья, сейчас не знает никто. Относительно своего отца Рауля Кескюла сказала, что он хотя бы выздоровел физически.