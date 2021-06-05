Вдрызг пьяный велосипедист упал в озеро
В субботу, 5 июня, мужчина средних лет в состоянии сильного опьянения на велосипеде съехал в озеро Паала в Вильянди. Случившееся заметил береговой охранник.
В субботу, 5 июня, мужчина средних лет в состоянии сильного опьянения на велосипеде съехал в озеро Паала в Вильянди. Случившееся заметил береговой охранник.
Сегодня в 16.20 водный спасатель G4S заметил на озере Паала, что в 150 метрах от штаба береговой охраны один мужчина на велосипеде упал в воду. На месте выяснилось, что велосипедист сильно пьян. Вода была ему только по колено, но у него были серьезные проблемы с тем, чтобы встать на ноги, и свой велосипед он также не мог вытащить из воды.
Прибежавший на помощь береговой охранник помог мужчине, а затем вытащил из воды и его велосипед. Помощь медиков не понадобилась.
Свидетель случившегося сказал, что велосипедист - его сосед, и пообещал доставить его домой.
Береговая охрана отмечает, что человек в состоянии сильного опьянения может утонуть и в воде по колено. К счастью, в этот раз быстро подоспела помощь.
Также стоит помнить, что езда на велосипеде в нетрезвом виде запрещена.