Вдрызг пьяный велосипедист упал в озеро

Сегодня в 16.20 водный спасатель G4S заметил на озере Паала, что в 150 метрах от штаба береговой охраны один мужчина на велосипеде упал в воду. На месте выяснилось, что велосипедист сильно пьян. Вода была ему только по колено, но у него были серьезные проблемы с тем, чтобы встать на ноги, и свой велосипед он также не мог вытащить из воды.