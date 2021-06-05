Сб, 5.06.2021
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Вдрызг пьяный велосипедист упал в озеро

ФОТО: Shutterstock

В субботу, 5 июня, мужчина средних лет в состоянии сильного опьянения на велосипеде съехал в озеро Паала в Вильянди. Случившееся заметил береговой охранник.

Сегодня в 16.20 водный спасатель G4S заметил на озере Паала, что в 150 метрах от штаба береговой охраны один мужчина на велосипеде упал в воду. На месте выяснилось, что велосипедист сильно пьян. Вода была ему только по колено, но у него были серьезные проблемы с тем, чтобы встать на ноги, и свой велосипед он также не мог вытащить из воды. 

Прибежавший на помощь береговой охранник помог мужчине, а затем вытащил из воды и его велосипед. Помощь медиков не понадобилась. 

Свидетель случившегося сказал, что велосипедист - его сосед, и пообещал доставить его домой. 

Береговая охрана отмечает, что человек в состоянии сильного опьянения может утонуть и в воде по колено. К счастью, в этот раз быстро подоспела помощь. 

Также стоит помнить, что езда на велосипеде в нетрезвом виде запрещена. 

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