Полиция разыскивает велосипедиста, который покинул место ДТП

В результате ДТП пострадала 62-летняя женщина, которую медики доставили в больницу. Вторая велосипедистка не пострадала и она покинула место происшествия до прибытия полицейского патруля.

Для выяснения обстоятельств случившегося полиция просит всех, кто сегодня днем стал очевидцем этой аварии, связаться с ними. Также полиция ждет, что с ними на связь выйдет и сама участвовавшая в аварии велосипедистка.

Информацию можно передать по телефону 5099531 или по адресу электронной почты toomas.viltok@politsei.ee.

Сотрудник Пярнуской патрульной службы Тоомас Вильток напоминает, что если в ДТП пострадали люди, следует об этом незамедлительно сообщить в Центр тревоги.