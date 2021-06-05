Полиция разыскивает велосипедиста, который покинул место ДТП
Сегодня, 5 июня, около 13.50 в Пярну на улице Айза произошло ДТП, когда между собой столкнулись два велосипедиста.
Сегодня, 5 июня, около 13.50 в Пярну на улице Айза произошло ДТП, когда между собой столкнулись два велосипедиста.
В результате ДТП пострадала 62-летняя женщина, которую медики доставили в больницу. Вторая велосипедистка не пострадала и она покинула место происшествия до прибытия полицейского патруля.
Для выяснения обстоятельств случившегося полиция просит всех, кто сегодня днем стал очевидцем этой аварии, связаться с ними. Также полиция ждет, что с ними на связь выйдет и сама участвовавшая в аварии велосипедистка.
Информацию можно передать по телефону 5099531 или по адресу электронной почты toomas.viltok@politsei.ee.
Сотрудник Пярнуской патрульной службы Тоомас Вильток напоминает, что если в ДТП пострадали люди, следует об этом незамедлительно сообщить в Центр тревоги.
"В случае ДТП многие люди теряют голову и действуют интуитивно. Однако здесь я предлагаю вспомнить одну и самую важную истину закона. Если в ДТП пострадали люди, необходимо сначала об этом сообщить в Центр тревоги и дальше действовать только в соответствии с полученными там инструкциями», - подчеркнул полицейский.