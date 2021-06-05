Сб, 5.06.2021
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Мощно! Эстонский гонщик выиграл вторую гонку Формулы-2

Юри Випс. ФОТО: Kuvatõmmis

В Баку участник молодежной программы Red Bull, эстонский гонщик Юри Випс победил во второй спринтерской гонке этапа Формулы-2, сообщает Postimees.

Випсу удалось опередить стартовавшего с первой линии Давида Бекмана. В итоге эстонец обогнал немца на 3,2 секунды. Бекманн сказал, что Випс просто был таким быстрым. «Я не мог за ним угнаться», - сказал он в интервью после заезда.

Это первая победа Випса в серии F2. Ранее он дважды поднимался на подиум: в прошлом году в Муджелло и в этом году в спринтерской гонке в Монако.

Випс заработал 15 очков за победу и всего у него 38 очков в этом сезоне. Сейчас 20-летний молодой человек из Таллинна занимает восьмое место. Лидирует китаец Гуаньюй Чжоу с 78 очками.

Завтра в Баку состоится основной заезд. 

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