Видео ⟩ Американский самолет совершил вынужденную посадку из-за агрессивного пассажира

Инцидент произошел, когда самолет Delta Air Lines направлялся из Лос-Анджелеса в Нэшвилл, штат Теннесси, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на авиакомпанию.

Стало известно, что к кабине экипажа подошел пассажир и попытался в нее проникнуть, но дверь была заперта.

Другим пассажирам и бортпроводникам удалось сдержать и связать агрессивного мужчину. В распространенном в интернете видеоролике слышно, что связанный пассажир несколько раз повторяет: "Остановите этот самолет!"

На видео заснято, как пассажиры и бортпроводники удерживают мужчину от взлома двери кабины.

Лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Альбукерке в Нью-Мексико, где полиция задержала мужчину. Подробностей о его личности и мотивах пока нет.