Видео ⟩ Американский самолет совершил вынужденную посадку из-за агрессивного пассажира
В пятницу, 5 июня, в США совершили вынужденную посадку на внутреннем рейсе, так как агрессивный пассажир попытался проникнуть в кабину пилотов.
В пятницу, 5 июня, в США совершили вынужденную посадку на внутреннем рейсе, так как агрессивный пассажир попытался проникнуть в кабину пилотов.
Инцидент произошел, когда самолет Delta Air Lines направлялся из Лос-Анджелеса в Нэшвилл, штат Теннесси, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на авиакомпанию.
Стало известно, что к кабине экипажа подошел пассажир и попытался в нее проникнуть, но дверь была заперта.
Другим пассажирам и бортпроводникам удалось сдержать и связать агрессивного мужчину. В распространенном в интернете видеоролике слышно, что связанный пассажир несколько раз повторяет: "Остановите этот самолет!"
На видео заснято, как пассажиры и бортпроводники удерживают мужчину от взлома двери кабины.
Лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Альбукерке в Нью-Мексико, где полиция задержала мужчину. Подробностей о его личности и мотивах пока нет.
This was our view from the 3rd row right after the @Delta attendants and passengers apprehended the person who attempted to get into the cockpit. He was screaming “Stop the plane.” pic.twitter.com/8CG7zNFpTq— Jessica Robertson (@jesscribe) June 4, 2021
June 4, 2021