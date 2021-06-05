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Видео ⟩ Американский самолет совершил вынужденную посадку из-за агрессивного пассажира

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

В пятницу, 5 июня, в США совершили вынужденную посадку на внутреннем рейсе, так как агрессивный пассажир попытался проникнуть в кабину пилотов.

Инцидент произошел, когда самолет Delta Air Lines направлялся из Лос-Анджелеса в Нэшвилл, штат Теннесси, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на авиакомпанию.

Стало известно, что к кабине экипажа подошел пассажир и попытался в нее проникнуть, но дверь была заперта.

Другим пассажирам и бортпроводникам удалось сдержать и связать агрессивного мужчину. В распространенном в интернете видеоролике слышно, что связанный пассажир несколько раз повторяет: "Остановите этот самолет!"

На видео заснято, как пассажиры и бортпроводники удерживают мужчину от взлома двери кабины.

Лайнер совершил вынужденную посадку в аэропорту Альбукерке в Нью-Мексико, где полиция задержала мужчину. Подробностей о его личности и мотивах пока нет.

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