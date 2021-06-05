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В арестный дом вызвали спасателей из-за подозрительного запаха

Арестный дом. Фото иллюстративное. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Сегодня, 5 июня, вечером в Центр тревоги поступило сообщение, что в находящемся на улице Пикк в Пярну арестном доме чувствуется запах гари.

Прибывшие из соседнего здания спасатели угрозы не обнаружили, сообщает Pärnu Postimees. По словам дежурного пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра, спасатели проверили все помещения арестного дома с помощью термокамеры, но ничего подозрительного не обнаружили.

Он добавил, что не удалось установить причину, почему в арестном доме распространялся запах гари.

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