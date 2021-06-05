В арестный дом вызвали спасателей из-за подозрительного запаха

Прибывшие из соседнего здания спасатели угрозы не обнаружили, сообщает Pärnu Postimees. По словам дежурного пресс-секретаря Ляэнеского спасательного центра, спасатели проверили все помещения арестного дома с помощью термокамеры, но ничего подозрительного не обнаружили.