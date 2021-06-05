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В центре Таллинна были слышны выстрелы, полиция задержала 23-летнего мужчину

Полицейские машины. ФОТО: Eero Vabamägi

Сегодня, 5 июня, вечером многоквартирный дом в Таллинне окружила полиция, поскольку в Центр тревоги поступило сообщение о стреляющем с балкона человеке. 

Глава оперативной службы Пыхьяской префектуры Кайдо Саарнийт сообщил Postimees, что сегодня около 18 часов в Центр тревоги поступила информация, что в центре Таллинна на балконе многоквартирного дома на улице Пильве заметили мужчину с похожим на оружие предметом и были слышны выстрелы. 

"На тревожное сообщение полиция отреагировала усиленным составом, - сказал Саарнийт. - На месте происшествия в качестве подозреваемого был задержан 23-летний мужчина".

По словам представителя полиции, в квартире подозреваемого был также обнаружен похожий на оружие предмет, который был для выяснения обстоятельств доставлен в отделение полиции вместе с подозреваемым.

В результате инцидента никто не пострадал. Подробности произошедшего выясняются. 

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