В центре Таллинна были слышны выстрелы, полиция задержала 23-летнего мужчину

Глава оперативной службы Пыхьяской префектуры Кайдо Саарнийт сообщил Postimees, что сегодня около 18 часов в Центр тревоги поступила информация, что в центре Таллинна на балконе многоквартирного дома на улице Пильве заметили мужчину с похожим на оружие предметом и были слышны выстрелы.

"На тревожное сообщение полиция отреагировала усиленным составом, - сказал Саарнийт. - На месте происшествия в качестве подозреваемого был задержан 23-летний мужчина".

По словам представителя полиции, в квартире подозреваемого был также обнаружен похожий на оружие предмет, который был для выяснения обстоятельств доставлен в отделение полиции вместе с подозреваемым.