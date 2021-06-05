Центр тревоги сможет перенаправлять поступающие в скорую помощь звонки семейным врачам

Разработана и подробная инструкция, где расписано, в каких случаях нужна скорая, а когда можно без нее обойтись, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Руководитель центра скорой помощи Пыхья-Таллиннской региональной больницы Лилиан Ляэтс заверяет: не стоит опасаться, что в помощи будут отказывать тем, кто в ней нуждается, поскольку скорее человеку вызовут скорую помощь, чем не вызовут, но самые очевидные легкие случаи можно будет отсеивать.

"Самые типичные и легкие - когда, например, у взрослого человека первый день температура, нет слабости или признаков осложнения, то их будут перенаправлять на линию семейных врачей, а не вызывать скорую", - добавила Ляэтс.