Центр тревоги сможет перенаправлять поступающие в скорую помощь звонки семейным врачам
Согласно новой системе, операторы Центра тревоги получат право перенаправлять звонящих с жалобами на легкие симптомы на номер службы семейных врачей 1220.
Согласно новой системе, операторы Центра тревоги получат право перенаправлять звонящих с жалобами на легкие симптомы на номер службы семейных врачей 1220.
Разработана и подробная инструкция, где расписано, в каких случаях нужна скорая, а когда можно без нее обойтись, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
Руководитель центра скорой помощи Пыхья-Таллиннской региональной больницы Лилиан Ляэтс заверяет: не стоит опасаться, что в помощи будут отказывать тем, кто в ней нуждается, поскольку скорее человеку вызовут скорую помощь, чем не вызовут, но самые очевидные легкие случаи можно будет отсеивать.
"Самые типичные и легкие - когда, например, у взрослого человека первый день температура, нет слабости или признаков осложнения, то их будут перенаправлять на линию семейных врачей, а не вызывать скорую", - добавила Ляэтс.
За основу новой инструкции взят аналогичный датский документ, который эстонские специалисты адаптировали к нашим реалиям, и он вступит в силу 1 декабря этого года.