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Власти индийской столицы объявили о частичной отмене ограничений, введенных в апреле на фоне резкого роста числа заболевших Covid-19. Число заражений в Дели в последние дни снизилось с пиковых 28 тысяч случаев до 500. При этом в столице говорят, что ждут третьей волны эпидемии и запасаются кислородом, нехватка которого остро ощущалась в больницах.

В понедельник, 7 июня, в Дели снова откроются рынки, магазины и супермаркеты, которые пока будут работать через день - по очереди. Магазины, где продаются товары первой необходимости, а также аптеки будут работать ежедневно.

Также работодателям разрешили вернуть сотрудников в офисы, однако только при условии, что из офиса будут работать не более 50% от всего штата. Работу возобновит и столичное метро, число пассажиров в котором пока не должно превышать 50% от обычного числа.

Неделей ранее была возобновлена работа заводов, фабрик, строительных компаний.

"Они работают уже неделю, но ситуация с Covid-19 - под контролем, число новых заражений за последние 24 часа - меньше 500", - подчеркнул глава администрации Дели Арвид Кеджривал. Он отметил, что сейчас, когда эпидемиологическая ситуация улучшилась, очень важно дать экономике восстановиться.

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Эпидемиологическая ситуация улучшается практически на территории всей Индии. Число заражений сократилось до 120 тысяч в день, тогда как на пике второй волны этот показатель превышал 400 тысяч. Число смертей за последние 24 часа составило 3380.

Один из самых экономически сильных штатов Индии - Махараштра - также объявил о планах постепенной отмены ограничений.

Власти штата обнародовали план постепенного выхода из локдауна, который предполагает пять этапов отмены ограничений. Переход к каждому новому этапу будет определяться двумя основными показателями - числом новых заражений и наличием свободных мест в больницах.

Пятый уровень снятия ограничений - начальный. Он будет действовать в тех районах, где заболеваемость еще выше 20%, и предполагает минимальное снятие ограничений. Первый уровень предполагает отмену практически всех ограничений. К нему смогут перейти те районы, где заболеваемость не превышает 5%, а в больницах свободны как минимум 75% мест.

В каждом из 36 районов штата будет действовать определенный этап снятия ограничений - в зависимости от текущей эпидемиологической ситуации.

В Мумбаи, по данным местных СМИ, будет действовать второй уровень, который предполагает значительное ослабление ограничений: торговые центры, рестораны, спортивные залы и салоны красоты смогут возобновить работу, но их посещаемость не должна превышать 50% от той, что была до пандемии.

В пятницу в штате Махараштра было зарегистрировано 14 152 новых случая заражения и 289 смертей от Covid-19. Это пятый день, когда число новых заражений не превышает 20 тысяч (в сутки).

Третья волна

Тем не менее власти подчеркивают, что они готовятся к третьей волне, которая может оказаться еще более масштабной, чем вторая.

"Мы готовимся к третьей волне Covid-19, учитывая, что число новых заражений (в Дели) на пике может достигать 37 тысяч в день", - говорит глава столичной администрации Арвид Кеджривал.

Также, по его словам, город создаст запас медицинского кислорода в 420 тонн, нехватка которого остро ощущалась во время второй волны. Всего будут открыты 64 предприятия для производства медицинского кислорода.

Также в Дели будут открыты лаборатории для изучения коронавируса SARS-CoV-2 и его различных мутаций, сообщил Кеджривал.

Дели ФОТО: Getty Images

Тем временем вакцинация в Индии идет довольно медленными темпами из-за ряда факторов: нехватки вакцины, путаницы с поставками и споров между федеральным правительством и властями штатов по поводу распределения вакцины.

На данный момент в Индии первую дозу вакцины получили только 180 млн человек - это 14% населения страны. Полностью вакцинацию (получили обе дозы) прошли 45 млн человек - то есть 3,4% населения.

Приблизительно равное количество доз вакцины получили крупные города Индии - Дели, Мумбаи, Калькутта, Ченнаи, Бангалор, Хайдарабад, а также основные города в штате Махараштра - Пуна, Тхана и Нагпур. За первые четыре недели кампании вакцинации населения эти девять городов получили на 16% больше доз вакцин, чем все сельские районы страны.

Власти страны попытались решить проблему с доступностью вакцины для лиц младше 45 лет, предложив им прививку за деньги в частных клиниках. Однако такой услугой могут воспользоваться в основном жители относительно крупных населенных пунктов.

Жители штата Тамилнад в очереди за бесплатной едой ФОТО: Getty Images

Жители крупных городов могут вакцинироваться в частных клиниках. Гораздо хуже ситуация в небольших городах и сельских районах. Там не хватает вакцины даже для основных групп риска - врачей, социальных работников и людей старше 45 лет и пациентов с хроническими заболеваниями.

Также непростая ситуация сложилась в самых бедных штатах Индии, где региональные власти не могут обеспечить закупку вакцины. Власти штата Джаркханд некоторое время назад обратились к федеральному правительству с просьбой полностью обеспечить штат бесплатными вакцинами, поскольку почти все население этого региона живет за чертой бедности и не в состоянии платить за прививки.

Ранее Верховный суд Индии раскритиковал действия правительства по проведению кампании по вакцинации населения и призвал зарезервировать необходимое количество доз вакцины для сельских районов.