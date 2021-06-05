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  • Очередной инцидент: пьяные британские солдаты дебоширили в поезде Elron
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Очередной инцидент: пьяные британские солдаты дебоширили в поезде Elron

Фото иллюстративное. ФОТО: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Сегодня, 5 июня, днем полиции пришлось снять с поезда пьяных британских солдат, которые нарушали общественный порядок и беспокоили других пассажиров.

Около 13 часов в Центр тревоги поступила информация, что в пассажирском поезде, который направляется из Таллинна в Валга, семеро пьяных британских солдат нарушают общественный порядок и своим поведением мешают другим пассажирам, сообщил Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

На сообщение отреагировали йыгеваские полицейские, которые для обеспечения безопасного пути других пассажиров сняли с поезда военных и передали их подразделению союзников.

По словам свидетеля, который ехал со станции Юлемисте до Лехтсе, британские солдаты дебоширили в поезде и пели футбольные песни. Хотя контролер неоднократно призывал их к порядку, британцы не обращали на него внимания. 

«Я благодарил бога, что у меня с собой звуконепроницаемые наушники», - сказал очевидец. 

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