Очередной инцидент: пьяные британские солдаты дебоширили в поезде Elron
Сегодня, 5 июня, днем полиции пришлось снять с поезда пьяных британских солдат, которые нарушали общественный порядок и беспокоили других пассажиров.
Сегодня, 5 июня, днем полиции пришлось снять с поезда пьяных британских солдат, которые нарушали общественный порядок и беспокоили других пассажиров.
Около 13 часов в Центр тревоги поступила информация, что в пассажирском поезде, который направляется из Таллинна в Валга, семеро пьяных британских солдат нарушают общественный порядок и своим поведением мешают другим пассажирам, сообщил Postimees пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.
На сообщение отреагировали йыгеваские полицейские, которые для обеспечения безопасного пути других пассажиров сняли с поезда военных и передали их подразделению союзников.
По словам свидетеля, который ехал со станции Юлемисте до Лехтсе, британские солдаты дебоширили в поезде и пели футбольные песни. Хотя контролер неоднократно призывал их к порядку, британцы не обращали на него внимания.
«Я благодарил бога, что у меня с собой звуконепроницаемые наушники», - сказал очевидец.